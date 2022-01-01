В Луганске начнут обучение желающих усыновить ребенка



«Проведение курсов по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, стартует в луганской городской администрации с 24 января. Целью проведения курсов является психолого-педагогическая и правовая подготовка кандидатов. Прохождение подобных курсов является обязательным условием для всех, кто планирует принять в семью ребенка, оставшегося без попечения», — говорится в сообщении.



В Луганске с 24 января начнется проведение курсов для лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Луганска.Для получения дополнительной информации по вопросам обучения необходимо обращаться по адресу: Луганск, улица Пушкина, 8, кабинет 417 или по телефону (0642) 93 26 48.«За консультацией и организационной помощью по вопросам усыновления, оформления опеки или попечительства, создания приемной семьи, детского дома семейного типа следует обращаться по вышеуказанному адресу в кабинет 407 или по телефону (0642) 93 27 98«, — добавили в управлении. Удобный город - Сегодня, 14:31 87