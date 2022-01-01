Что произойдет, если на 2 недели отказаться от сахара: выводы ученых
Ученые установили, что самый опасный продукт для человека — сахар. Почему это так и стоит ли ограничивать потребление этого продукта.
Что такое сахар
Сахар — низкомолекулярные углероды, то есть быстро расщепляются организмом и дают энергию на короткий срок. Мы знаем множество видов сахара — глюкоза, фруктоза, галактоза и другие. Сахар есть почти во всех продуктах питания. К примеру, ложка сахара из чая быстро попадает в кровь, а вот сахар из фруктов и ягод постепенно проникает в кровь и по мере расщепления микроэлементов и клетчатки поступает в кровь.
В чем опасность сахара
Сахар — продукт, созданный человеком, а не природой. По сути, это порошок с химической формулой фруктоза плюс глюкоза. Еще никогда ни один продукт не принес столько вреда человечеству. Инсульт, инфаркт, атеросклероз, сахарный диабет — это далеко не все проблемы от употребления сахара.
Избыточное количество сахара организм не может переварить.
Именно в этом причина:
ожирения,
сахарного диабета,
сердечно-сосудистых заболеваний.
75% всех продуктов питания содержат добавленный сахар. На самом деле это масштабная проблема, которая медленно уничтожает здоровье людей.
Частое употребление сахара приводит к тому, что снижается выработка гиалуроновой кислоты, которая отвечает за увлажнение и сохранность влажности кожи. Это наносит существенный вред. Кожа становится сухой и обезвоженной, отчего выглядит безжизненно. Также расширяются поры, появляются отеки и темные круги под глазами.
Врачи утверждают, что всего две недели без сахара и ваша кожа снова начнет сиять, а самочувствие существенно улучшится.
При этом нужно отказаться не только от сахара в кофе, а и от:
сладостей,
газировок,
магазинных соков,
других продуктов, содержащих добавленный сахар.
Красота и здоровье - Сегодня, 15:30 0
Что такое сахар
Сахар — низкомолекулярные углероды, то есть быстро расщепляются организмом и дают энергию на короткий срок. Мы знаем множество видов сахара — глюкоза, фруктоза, галактоза и другие. Сахар есть почти во всех продуктах питания. К примеру, ложка сахара из чая быстро попадает в кровь, а вот сахар из фруктов и ягод постепенно проникает в кровь и по мере расщепления микроэлементов и клетчатки поступает в кровь.
В чем опасность сахара
Сахар — продукт, созданный человеком, а не природой. По сути, это порошок с химической формулой фруктоза плюс глюкоза. Еще никогда ни один продукт не принес столько вреда человечеству. Инсульт, инфаркт, атеросклероз, сахарный диабет — это далеко не все проблемы от употребления сахара.
Избыточное количество сахара организм не может переварить.
Именно в этом причина:
ожирения,
сахарного диабета,
сердечно-сосудистых заболеваний.
75% всех продуктов питания содержат добавленный сахар. На самом деле это масштабная проблема, которая медленно уничтожает здоровье людей.
Частое употребление сахара приводит к тому, что снижается выработка гиалуроновой кислоты, которая отвечает за увлажнение и сохранность влажности кожи. Это наносит существенный вред. Кожа становится сухой и обезвоженной, отчего выглядит безжизненно. Также расширяются поры, появляются отеки и темные круги под глазами.
Врачи утверждают, что всего две недели без сахара и ваша кожа снова начнет сиять, а самочувствие существенно улучшится.
При этом нужно отказаться не только от сахара в кофе, а и от:
сладостей,
газировок,
магазинных соков,
других продуктов, содержащих добавленный сахар.
Красота и здоровье - Сегодня, 15:30 0
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