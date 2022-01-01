Около 70% билетов на поезда «Укразлизницы» обойдутся дороже на 12 гривен
Компания Укрзализныця ввела плату за услугу, которая раньше была бесплатной. Речь идет о распечатке электронного билета на бумажном носителе, осуществляемом в железнодорожных кассах.
Ранее ее производили бесплатно. Однако с некоторых пор она стоит денег. Об этом рассказал в своем Facebook журналист Александр Рудоманов.
«А вы знаете, что за обмен электронного билета на бумажный в кассах «Укрзализныци» теперь нужно платить 12 гривен? Эту услугу ввели в середине декабря», — пишет он в своей публикации, иллюстрируя ее квитанцией на оплату этой услуги.
При этом сам автор публикации ниже, в комментариях к ней написал, что он лично не против такого новшества.
«Если что, я поддерживаю эту инициативу, потому что когда 70% билетов меняют на бумажный, чтобы было — ну так себе», — пишет автор.
У других пользователей мнения разделились. Одни убеждены, что Укрзализныця поступила правильно: нужно приучать пассажиров к использованию безбумажных технологий. Другие считают, что брать 12 гривен за распечатку билета — слишком дорого. Третьи объясняют эту необходимость тем, что не все сканеры у проводников способны прочесть QR-код билета с экрана смартфона.
«Правильно, заботятся об экологии)», «Все правильно, чтобы не лезли в кассу, если в телефоне есть», «То есть себестоимость бумажки, чернил, электроэнергии для принтера и двух минут работы кассира = 12 грн??», «Билеты, которые были куплены в чат-боте Укрзализныци не сканировались у проводников стандартными сканерами. Я решила пойти в кассу и там узнала)», «Как брал онлайн, так и сдавал онлайн. Какой смысл в бумаге...», — пишут комментаторы.
Присоединился к комментариям и директор филиала «Пассажирская компания» АО Укрзализныця Александр Перцовский.
Ранее ее производили бесплатно. Однако с некоторых пор она стоит денег. Об этом рассказал в своем Facebook журналист Александр Рудоманов.
«А вы знаете, что за обмен электронного билета на бумажный в кассах «Укрзализныци» теперь нужно платить 12 гривен? Эту услугу ввели в середине декабря», — пишет он в своей публикации, иллюстрируя ее квитанцией на оплату этой услуги.
При этом сам автор публикации ниже, в комментариях к ней написал, что он лично не против такого новшества.
«Если что, я поддерживаю эту инициативу, потому что когда 70% билетов меняют на бумажный, чтобы было — ну так себе», — пишет автор.
У других пользователей мнения разделились. Одни убеждены, что Укрзализныця поступила правильно: нужно приучать пассажиров к использованию безбумажных технологий. Другие считают, что брать 12 гривен за распечатку билета — слишком дорого. Третьи объясняют эту необходимость тем, что не все сканеры у проводников способны прочесть QR-код билета с экрана смартфона.
«Правильно, заботятся об экологии)», «Все правильно, чтобы не лезли в кассу, если в телефоне есть», «То есть себестоимость бумажки, чернил, электроэнергии для принтера и двух минут работы кассира = 12 грн??», «Билеты, которые были куплены в чат-боте Укрзализныци не сканировались у проводников стандартными сканерами. Я решила пойти в кассу и там узнала)», «Как брал онлайн, так и сдавал онлайн. Какой смысл в бумаге...», — пишут комментаторы.
Присоединился к комментариям и директор филиала «Пассажирская компания» АО Укрзализныця Александр Перцовский.
Новости Украины - Сегодня, 15:15 51
«Финансовая (де)мотивация — лучшее разъяснение. Есть много компаний, которые для отчетов о командировках требуют бумажные билеты — не хотят диджитализироваться — пусть платят, у нас же демократическая страна — это их выбор», — написал один из ТОП-менеджеров Укрзализныци.
Источник: Today.ua
«Финансовая (де)мотивация — лучшее разъяснение. Есть много компаний, которые для отчетов о командировках требуют бумажные билеты — не хотят диджитализироваться — пусть платят, у нас же демократическая страна — это их выбор», — написал один из ТОП-менеджеров Укрзализныци.
Источник: Today.ua
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