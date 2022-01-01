Около 70% билетов на поезда «Укразлизницы» обойдутся дороже на 12 гривен



«Если что, я поддерживаю эту инициативу, потому что когда 70% билетов меняют на бумажный, чтобы было — ну так себе», — пишет автор.





«Правильно, заботятся об экологии)», «Все правильно, чтобы не лезли в кассу, если в телефоне есть», «То есть себестоимость бумажки, чернил, электроэнергии для принтера и двух минут работы кассира = 12 грн??», «Билеты, которые были куплены в чат-боте Укрзализныци не сканировались у проводников стандартными сканерами. Я решила пойти в кассу и там узнала)», «Как брал онлайн, так и сдавал онлайн. Какой смысл в бумаге...», — пишут комментаторы.





«Финансовая (де)мотивация — лучшее разъяснение. Есть много компаний, которые для отчетов о командировках требуют бумажные билеты — не хотят диджитализироваться — пусть платят, у нас же демократическая страна — это их выбор», — написал один из ТОП-менеджеров Укрзализныци.

Источник: Today.ua

