Какие вакцины наиболее популярны на КПВВ «Станица Луганская»



«Люди направляются на подконтрольную территорию Украины по таким причинам, как получение вакцинации, покупка продуктов питания, а также оформление пенсий», — комментируют пресс-офицер Луганского пограничного отряда Татьяна Летошко.





«В период эпидемии, когда была именно волна заболеваемости, то в центр вакцинации шло больше людей, потому что здесь люди — потенциально здоровые. А в больницу люди идут и с заболеванием, и там же находится пункт. То есть люди не хотели смешиваться: здоровые с больными», — говорит медицинская сестра центра массовой вакцинации в Станице Луганской Ирина Зотова.

