Какие вакцины наиболее популярны на КПВВ «Станица Луганская»
Одна из причин, по которым жители оккупированных территорий пересекают контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская», — желание вакцинироваться от COVID-19, сообщает «Дом».
«Люди направляются на подконтрольную территорию Украины по таким причинам, как получение вакцинации, покупка продуктов питания, а также оформление пенсий», — комментируют пресс-офицер Луганского пограничного отряда Татьяна Летошко.
Центр массовой вакцинации в Станице Луганской находится недалеко от КПВВ — возле здания районной администрации. Работает ежедневно до 18:00. Люди приходят сюда на вакцинацию гораздо чаще, нежели в больницу.
В наличии — четыре вакцины:
AstraZeneca,
Moderna,
Pfizer,
CoronaVac.
«В период эпидемии, когда была именно волна заболеваемости, то в центр вакцинации шло больше людей, потому что здесь люди — потенциально здоровые. А в больницу люди идут и с заболеванием, и там же находится пункт. То есть люди не хотели смешиваться: здоровые с больными», — говорит медицинская сестра центра массовой вакцинации в Станице Луганской Ирина Зотова.
В среднем в двух медучреждениях Станицы Луганской ежедневно вакцинируется до 70 людей. Из них почти половина — жители неподконтрольной Украине территории. По слова медсестры главная причина вакцинирования — проблемы с выездом за рубеж.
«Пожилые люди и те, кто имеют большое количество хронических заболеваний, выбирают «Короновак», — говорит Ирина Зотова.
Молодежь и люди, которые едут за рубеж, предпочитают вакцины AstraZeneca, Pfizer, Moderna.
С начала массовой вакцинации в Станице Луганской и открытия там пункта и центра иммунизации привились от COVID-19 более 3 тыс. жителей временно неподконтрольных территорий Украины. Новости Региона - Сегодня, 16:16 109
«Люди направляются на подконтрольную территорию Украины по таким причинам, как получение вакцинации, покупка продуктов питания, а также оформление пенсий», — комментируют пресс-офицер Луганского пограничного отряда Татьяна Летошко.
Центр массовой вакцинации в Станице Луганской находится недалеко от КПВВ — возле здания районной администрации. Работает ежедневно до 18:00. Люди приходят сюда на вакцинацию гораздо чаще, нежели в больницу.
В наличии — четыре вакцины:
AstraZeneca,
Moderna,
Pfizer,
CoronaVac.
«В период эпидемии, когда была именно волна заболеваемости, то в центр вакцинации шло больше людей, потому что здесь люди — потенциально здоровые. А в больницу люди идут и с заболеванием, и там же находится пункт. То есть люди не хотели смешиваться: здоровые с больными», — говорит медицинская сестра центра массовой вакцинации в Станице Луганской Ирина Зотова.
В среднем в двух медучреждениях Станицы Луганской ежедневно вакцинируется до 70 людей. Из них почти половина — жители неподконтрольной Украине территории. По слова медсестры главная причина вакцинирования — проблемы с выездом за рубеж.
«Пожилые люди и те, кто имеют большое количество хронических заболеваний, выбирают «Короновак», — говорит Ирина Зотова.
Молодежь и люди, которые едут за рубеж, предпочитают вакцины AstraZeneca, Pfizer, Moderna.
С начала массовой вакцинации в Станице Луганской и открытия там пункта и центра иммунизации привились от COVID-19 более 3 тыс. жителей временно неподконтрольных территорий Украины. Новости Региона - Сегодня, 16:16 109
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