У Метрополя «хлопнули» безакцизные сигареты на полмиллиона. ФОТО



«В районе магазина «Метрополь», расположенного в городе Краснодон, сотрудниками финансовой полиции остановлен автомобиль ВАЗ-21114 под управлением гражданина К. В ходе осмотра салона указанного транспортного средства обнаружено 10 тысяч пачек табачных изделий марки Marlboro, не оклеенных марками акцизного налога», — говорится в сообщении.



Сотрудники финансовой полиции Госкомитета налогов и сборов (ГКНС) изъяли в Краснодоне безакцизные сигареты на общую сумму 570 тыс. руб. и автомобиль, использовавшийся для их перевозки. Об этом сообщила пресс-служба ГКНС.В ГКНС проинформировали, что сотрудниками финполиции «изъяты из незаконного оборота табачные изделия на ориентировочную сумму 570 тысяч рублей и автотранспортное средство стоимостью 150 тысяч рублей». Экономика - Сегодня, 16:00 142