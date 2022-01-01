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Чтобы восстановить потерянную SIM-карту теперь обязательно нужен паспорт

robot Сегодня, 18:0048Новости
Чтобы восстановить потерянную SIM-карту теперь обязательно нужен паспорт
В Украине восстановить потерянную SIM-карту можно будет только при наличии паспорта.
Это следует из вступившего в силу Закона Украины «Об электронных коммуникациях», сообщает «УНИАН».
Потерянную SIM-карту, е-SIM, настройки интернет-роутера и т.д. можно будет восстановить при условии идентификации абонента у поставщика электронных коммуникационных услуг и предоставления персональных данных.
Чтобы восстановить потерянную SIM-карту теперь обязательно нужен паспорт
Во всех остальных случаях украинцы по-прежнему имеют право пользоваться услугами мобильной связи обезличено.

«Конечный пользователь имеет право получать услугу обезличенно в соответствии с правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг и условий предоставления услуг, установленных поставщиком электронных коммуникационных услуг», — говорится в документе.
Новости Украины - Сегодня, 17:00 3

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