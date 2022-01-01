В США рассказали, какое оружие получат украинские партизаны в случае В«вторженияВ» России

В случае «вторжения» России украинские военные получат от США ПЗРК Stinger, пишет Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента США.Газета пишет, что результатом российского «вторжения» может стать падение правительства Украины. При этом армия страны не может сравниться с ВС России, поэтому в США рассчитывают на переход к поддержке повстанческого движения и поставкам особого оружия для них. Одним из вариантов поддержки рассматривается переброска ракет Stinger, при помощи которых, как считают в Белом доме, украинские партизаны будут сбивать российские БПЛА и самолеты.Авторы материала утверждают, что во время планирования поддержки партизанской войны на Украине чиновники опираются на опыт ведения военных действий в Ираке и Афганистане. Как уточняет WP, в 2003 году в Ираке американцы и не думали о готовящейся борьбе с нерегулярными отрядами повстанцев. Поэтому администрация Байдена уверена, что президент РФ Владимир Путин совершит ту же ошибку, если решит перейти к захвату Украины.Осенью ряд западных и украинских СМИ распространили сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. В России эти обвинения отрицают.