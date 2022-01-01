Российский боксер умер после тяжелого удара в голову

Спортсмен из Новосибирска Арест Саакян умер после боя в Тольятти, пробыв в коме больше недели, сообщила родственница боксера Светлана Петросян.«В декабре был турнир в Тольятти. 26 декабря Арест, мой брат, в финальной битве пропустил удар в голову, упал, пытались его реанимировать – не получилось, увезли в больницу в бессознательном состоянии. По результатам МРТ решились на операцию, операция была очень тяжелая, но прошла успешно, оперировали два нейрохирурга, но потом произошел отек головного мозга. Он пробыл 10 дней в коме и так и не пришел в себя», – передает ТАСС ее слова.Петросян рассказала, что Саакяну было 26 лет, он профессионально занимался боксом, а также был бойцом MMA. Похоронить его планируют на родине в Армении рядом с могилой отца.Источник в правоохранительных органах подтвердил смерть Саакяна в больнице.