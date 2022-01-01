Украинский мобильный оператор запустил тарифный план за 24 гривны в месяц
Пока крупные операторы сотовой связи в Украине Киевстар, Vodafone и lifecell регулярно повышают стоимость своих тарифных планов, новый оператор LycaMobile запустил пакет услуг всего за 24 гривны.
Мобильный оператор п LycaMobile на сегодняшний день может предложить украинцам на выбор три тарифных плана M, S и XS. Самый дешевый из них — XS.
В пакет услуг от LycaMobile входят безлимит на звонки внутри сети оператора, 200 минут голосовых вызовов на номера других операторов, а также 4 ГБ интернет-трафика.
Стоимость самого дешевого тарифного плана от LycaMobile в месяц составляет всего 30 гривен.
Однако компания дает возможность платить за свои услуги еще меньше.
Пользователи могут оплатить тариф на год вперед по цене — 24 гривны за каждый месяц.
Самый дорогой тарифный план нового оператора сотовой связи в Украине LycaMobile обойдется в 64 гривны за 30 календарных дней.
В пакет услуг включены:
12 ГБ интернета,
800 минут на другие сети,
100 СМС на номер других операторов,
полный безлимит на звонки внутри сети LycaMobile.
Новости Украины - Сегодня, 17:34 128
Мобильный оператор п LycaMobile на сегодняшний день может предложить украинцам на выбор три тарифных плана M, S и XS. Самый дешевый из них — XS.
В пакет услуг от LycaMobile входят безлимит на звонки внутри сети оператора, 200 минут голосовых вызовов на номера других операторов, а также 4 ГБ интернет-трафика.
Стоимость самого дешевого тарифного плана от LycaMobile в месяц составляет всего 30 гривен.
Однако компания дает возможность платить за свои услуги еще меньше.
Пользователи могут оплатить тариф на год вперед по цене — 24 гривны за каждый месяц.
Самый дорогой тарифный план нового оператора сотовой связи в Украине LycaMobile обойдется в 64 гривны за 30 календарных дней.
В пакет услуг включены:
12 ГБ интернета,
800 минут на другие сети,
100 СМС на номер других операторов,
полный безлимит на звонки внутри сети LycaMobile.
Новости Украины - Сегодня, 17:34 128
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