Павел Дуров рассказал, почему опасно использовать Messenger и WhatsApp
Между создателями мессенджеров Telegram и Signal началась дискуссия о том, чья программа безопаснее. Начал Мэттью Розенфельд, заявивший, что даже Whatsapp и Facebook Messenger более конфиденциальны, чем Telegram, не шифрующий сообщения своих пользователей. Но Павел Дуров опроверг слова конкурента и рассказал, почему опасно пользоваться популярными мессенджерами. Почти всеми — кроме Telegram.
Создатель телеграммы в ответном посте напомнил (и со ссылками на доказательства), что почти все мессенджеры созданы американскими жителями, а потому подчиняются законам США. Эти законы обязывают их делиться личными данными пользователей со спецслужбами, причем некоторые мессенджеры выдают больше сведений, чем должны по правилам.
Другие мессенджеры — такие, как тот же Signal, или менее известный, но уже существующий несколько лет Anom, — вообще создавались под крылом американских спецслужб. И, несмотря на акцент на анонимности, наверное, сливают всю информацию по первому же запросу.
Своим конкурентам, то есть другим мессенджерам, Дуров предложил лучше работать над безопасностью, а также проверять факты, прежде чем заявлять что-либо публично. И в конце Павел предположил: все нападки на Telegram вызваны тем, что его аудитория растет быстрее, чем у конкурентов, но при этом мессенджер не подконтролен американским спецслужбам, которые как раз и работают над тем, чтобы международные стандарты шифрования можно было сломать.
«Еще в январе 2021 года Телеграм имел более 500 миллионов активных пользователей в месяц. Тогда же произошел огромный скачок аудитории — 25 млн пользователей за 72 часа — после того, как WhatsApp выкатил новые правила конфиденциальности, которые вскоре отменили», — напомнил Дуров. Новости в Мире - Сегодня, 18:17 210
Создатель телеграммы в ответном посте напомнил (и со ссылками на доказательства), что почти все мессенджеры созданы американскими жителями, а потому подчиняются законам США. Эти законы обязывают их делиться личными данными пользователей со спецслужбами, причем некоторые мессенджеры выдают больше сведений, чем должны по правилам.
Другие мессенджеры — такие, как тот же Signal, или менее известный, но уже существующий несколько лет Anom, — вообще создавались под крылом американских спецслужб. И, несмотря на акцент на анонимности, наверное, сливают всю информацию по первому же запросу.
Своим конкурентам, то есть другим мессенджерам, Дуров предложил лучше работать над безопасностью, а также проверять факты, прежде чем заявлять что-либо публично. И в конце Павел предположил: все нападки на Telegram вызваны тем, что его аудитория растет быстрее, чем у конкурентов, но при этом мессенджер не подконтролен американским спецслужбам, которые как раз и работают над тем, чтобы международные стандарты шифрования можно было сломать.
«Еще в январе 2021 года Телеграм имел более 500 миллионов активных пользователей в месяц. Тогда же произошел огромный скачок аудитории — 25 млн пользователей за 72 часа — после того, как WhatsApp выкатил новые правила конфиденциальности, которые вскоре отменили», — напомнил Дуров. Новости в Мире - Сегодня, 18:17 210
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