Внимание. Завтра в Луганске с утра сильный ветер. Днем он только усилится



«Утром и днем 9 января в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление восточного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.

Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. При ветре такой силы возможны обрывы электропроводов, рекламных щитов и веток деревьев. Погода в Луганске - Сегодня, 18:02 216 Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами в Луганске утром и днем 9 января. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.«Утром и днем 9 января в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление восточного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. При ветре такой силы возможны обрывы электропроводов, рекламных щитов и веток деревьев. Погода в Луганске - Сегодня, 18:02 216

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