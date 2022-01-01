В ФРГ заявили, что запуск В«Северного потока-2В» соответствует желаниям немцев

Генсек Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт заявил, что запуск «Северного потока — 2» не связан с политикой, соответствует желаниям немцев. Об этом сообщает Reuters.«Северный поток — 2» практически в работе, и только отсутствие юридических разрешений препятствует окончательному запуску... На каком-то этапе в обсуждении должен наступить политический и юридический мир», — заявил Кюнерт.Он также обратил внимание на то, что большинство немцев регулярно в опросах высказываются за запуск газопровода.Кюнерт сказал, что проект, возглавляемый российским «Газпромом», не следует путать с реакцией на территориальные разногласия России с Украиной и вопросы прав человека, по которым у Берлина были четкие позиции и дипломатические стратегии.«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину. Так, накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США проголосовать за санкции против «Северного потока — 2».источник