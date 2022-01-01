Назарбаев добровольно передал Токаеву пост председателя Совбеза

"В СМИ и социальных сетях распространяется большое количество лживых слухов и провокационных записей относительно первого президента. В нынешних условиях подобного рода деятельность расценивается нами как попытка дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства", — отметил представитель политика.

"Однако ситуация складывалась весьма сложно, и поэтому Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны", — сказал Укибай.

© Фото пресс-службы Президента Республики КазахстанБывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву, заявил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай, передает РИА Новости.По его словам, Назарбаев находится в Нур-Султане и оказывает поддержку Токаеву.Он добавил, что Назарбаев и Токаев "всегда были "по одну сторону баррикад".