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Сегодня

Назарбаев добровольно передал Токаеву пост председателя Совбеза

Sergey Сегодня, 09:4517Новости
Назарбаев добровольно передал Токаеву пост председателя Совбеза
© Фото пресс-службы Президента Республики Казахстан
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву, заявил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай, передает РИА Новости.
"В СМИ и социальных сетях распространяется большое количество лживых слухов и провокационных записей относительно первого президента. В нынешних условиях подобного рода деятельность расценивается нами как попытка дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства", — отметил представитель политика.

По его словам, Назарбаев находится в Нур-Султане и оказывает поддержку Токаеву.
"Однако ситуация складывалась весьма сложно, и поэтому Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны", — сказал Укибай.

Он добавил, что Назарбаев и Токаев "всегда были "по одну сторону баррикад".

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