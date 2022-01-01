На Украине нашли выгоду от запуска "Северного потока вЂ” 2"
Скорейший запуск газопровода "Северный поток — 2" выгоден для Украины, так как вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил киевский политолог Кирилл Молчанов, передает РИА Новости.
Как отметил эксперт, во Франции и Германии, несмотря на риторику их властей в адрес "Северного потока — 2", "спят и видят", чтобы газопровод был введен в строй как можно скорее. "Как только он заработает, цена на газ на биржах сразу упадет, потому что газа будет больше продаваться", - указал он.
Для европейских потребителей это будет "финансово интересно", подчеркнул Молчанов.
"Я скажу больше, это и Украине, украинскому "Нафтогазу" будет очень на руку, потому что тогда мы сможем газ покупать не по этим котировкам, по тысяче-полторы долларов, а по какой-то более подъемной цене. Тем самым мы сможем снизить тариф для промышленности, для бизнеса", - пояснил политолог.
При этом требования киевских властей продлить договор на транзит российского газа, по его мнению, являются элементом "политической шизофрении". "Когда мы утром говорим, что Россия на нас нападет и это страна-агрессор, а вечером требуем, чтобы страна-агрессор через нас газ поставляла в Европу и платила нам деньги за это. Да, такой паноптикум, биполярочка классическая", - заключил Молчанов.
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