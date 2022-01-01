На Украине нашли выгоду от запуска "Северного потока вЂ” 2"

"Я скажу больше, это и Украине, украинскому "Нафтогазу" будет очень на руку, потому что тогда мы сможем газ покупать не по этим котировкам, по тысяче-полторы долларов, а по какой-то более подъемной цене. Тем самым мы сможем снизить тариф для промышленности, для бизнеса", - пояснил политолог.

© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в TwitterСкорейший запуск газопровода "Северный поток — 2" выгоден для Украины, так как вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил киевский политолог Кирилл Молчанов, передает РИА Новости.Как отметил эксперт, во Франции и Германии, несмотря на риторику их властей в адрес "Северного потока — 2", "спят и видят", чтобы газопровод был введен в строй как можно скорее. "Как только он заработает, цена на газ на биржах сразу упадет, потому что газа будет больше продаваться", - указал он.Для европейских потребителей это будет "финансово интересно", подчеркнул Молчанов.При этом требования киевских властей продлить договор на транзит российского газа, по его мнению, являются элементом "политической шизофрении". "Когда мы утром говорим, что Россия на нас нападет и это страна-агрессор, а вечером требуем, чтобы страна-агрессор через нас газ поставляла в Европу и платила нам деньги за это. Да, такой паноптикум, биполярочка классическая", - заключил Молчанов.