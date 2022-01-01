В МИД назвали заявление Блинкена о роли России в Казахстане детским лепетом

"Вы сказали, что это русофобия. А я считаю, что это отчаяние и отсутствие аргументов. Или отчаяние от отсутствия аргументов. Ведь посмотрите, в ситуации, когда сейчас задают вопросы американским представителям вокруг Казахстана, ставят их в публичном плане в тупик. Они не знают, что говорить. Посмотрите на этот детский лепет и чушь, которую они несут", - сказала Захарова в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФЗаявления госсекретаря США Энтони Блинкена о роли России в урегулировании Казахстане - детский лепет и отчаяние от отсутствия аргументов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.Госсекретарь CША Энтони Блинкен ранее заявил, что США обеспокоены событиями в Казахстане, но считают, что республика может справиться сама и без помощи ОДКБ. Блинкен, говоря о роли ОДКБ в урегулировании ситуации, в частности, произнес следующую фразу: "Один урок из прошлой истории - когда в твоем дома оказались русские, их бывает сложно заставить уйти". В МИД РФ в ответ на слова Блинкена заявили, что госсекретарь "пошутил в привычной для него хамской манере", отметив, что "если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным".