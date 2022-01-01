Механизм казахстанских протестов

Что имеем до начала протестов.1.Казахстан проводит многовекторную политику и активно сотрудничает с США и ЕС.2.Несмотря на существенное экономическое влияние России и Китая, в стране очень большое влияние западного капитала. Для Китая стабильный Казахстан жизненно важен для реализации инициативы «Один пояс – один путь».3.Несмотря на то, что Казахстан богаче своих соседей, в стране наблюдается рост имущественного неравенства, порождающего социально-экономическую напряженность.4.В стране активно действуют американские и европейские НКО, в том числе и связанные с западными спецслужбами, которые даже не скрывают своей цели по «демократизации Казахстана» и развитию «гражданского общества», а также ослаблению российского влияния на территории Казахстана.5.В стране есть напряженность по этнической и языковой линии между казахскими националистами, поддерживаемыми властями, и русским населением страны. Ситуация чем-то походит на период украинизации времен Януковича.6.В последние годы в стране наблюдался рост турецкого влияния, связанный с инвестициями Турции в проект «Великого Турана» и связанных с этим пантюркистских тенденций.7.Власть в стране формально принадлежит президенту Токаеву, но огромная часть реальной власти принадлежит бывшему президенту Назарбаеву и представителям его клана. Во второй половине 2021-го года по этой линии начинает расти внутреннее напряжение.8.Ситуация в Средней Азии во второй половине 2021-го года меняется, так как США бегут из Афганистана, там приходит к власти Талибан, что влечет за собой изменение сфер влияния и, как следствие, изменения в ситуации с безопасностью в регионе. Сами США ищут возможность остаться в регионе и пытаются договориться о создании военной базы в одной из республик Средней Азии, в том числе и в Казахстане.9.В регионе продолжает расти угроза исламского экстремизма и терроризма.10. Набухание протестного гнойника проходит на фоне резкого обострения отношений РФ и США, где в числе прочих вопросов поднимается тема обязательств НАТО не размещать войска на территории бывших республик СССР и признать де-факто бывшие республики СССР (в том числе Украину и Казахстан) частью российской сферы влияния.1.Сразу после нового года в Казахстане внезапно повышают цену на газ для автомобилей – с 60 тенге до 120. То есть ровно в 2 раза. Это приводит к мгновенной возгонке протестных настроений. До сих пор до конца не ясно, кто именно стоял за этим решением. Называют некий «сговор газовиков», которые погнались за сверхприбылью, связанной с ростом цен на газ. Указывают на чиновников правительства, которые в этом были замешаны. В этом случае это выглядит как невероятная глупость, приведшая к чудовищным последствиям. В рамках другой версии повышение в таком виде было просчитываемой провокацией, чтобы вызвать возмущение граждан и использовать их протест в рамках борьбы казахских кланов за власть. В определенной степени это может быть провокацией в стиле разгона студентов на майдане в ноябре 2013 года (к которой был причастен олигарх Левочкин), что привело к бурному росту майданной активности в Киеве.2.Протесты первоначально развиваются практически мирно, и граждане выдвигают вполне обоснованные экономические требования – отменить повышение цен на газ, ввести регулирование тарифов ЖКХ, наказать виновных в повышении цен. Власти достаточно быстро начинают реагировать и заявляют, что готовы откатить цену на газ к 60 и даже 50 тенге. Затем встает вопрос отставки правительства. То есть они действуют так же, как действовал режим Януковича в декабре 2013 года, идя на уступки протестующим и рассчитывая договориться, еще не понимая, что ситуация в разы сложнее.3.Уже на этом этапе начинается полностью неожиданный ход для правительства – требования уже на следующий день внезапно становятся политическими, при этом в регионах и в Алма-Ате внезапно начинает распадаться аппарат безопасности – полиция и нацгвардия либо бездействуют, либо получают приказы сдать города протестующим. В руки протестующих попадают оружейки МВД и КНБ. Как мы помним по майдану на Украине, еще до гос. переворота при попустительстве МВД и СБУ были захвачены оружейки на Западной Украине и произошло вооружение отрядов неонацистов, которые позднее будут использованы в киевских событиях и последующей гражданской войне.4.Проявляется простая истина, что за протестом против повышения цен на газ идет противостояние Токаева с кланом Назарбаева за власть в Казахстане, при этом часть чиновников и силовиков фактически способствует распространению протестов и хаотизации процессов в стране. Это привело к отставке главы КНБ и другим перестановкам в руководстве Казахстана, откуда начали выпадать лица, связанные с Назарбаевым.5.Но уже поздно. Алма-Ата фактически сдана погромщикам, и там 5-6 января происходят чудовищные погромы и убийства, внезапно появляются группы вооруженных людей, которые вооружены стрелковым оружием. Начинаются системные нападения на силовиков и попытки захвата всех административных зданий. По разным оценкам, помимо случайных протестующих, в данный процесс были вовлечены специально выпущенные уголовники, боевики из лагерей подготовки на территории Казахстана (на которые КНБ закрывало глаза точно так же, как СБУ закрывало глаза на лагеря подготовки исламистов и бандеровцев на территории Украины), плюс нельзя исключать завоза боевиков из сопредельных стран.6.Лояльные Токаеву части оказываются не способны удержать контроль над городом, и тот фактически отдан на разграбление погромщикам. Сразу вспоминается паралич украинских силовых структур из-за внутреннего предательства и нерешительности Януковича. Помимо этого, хаос разрастается в Алма-Атинской области и еще ряде городов в южном и западном Казахстане.1.Подобное развитие ситуации и хаос в Казахстане сразу приводит к тому, что внешние силы начинают попытки использования этой ситуации. США имеют на территории Казахстана развернутую инфраструктуру «мягкой силы», и, что важно, еще во второй половине декабря посольство США выпускает предупреждение о протестах против Назарбаева и Токаева, которые должно проводить движение «Демократический Выбор Казахстана», которое вскоре после начала протестов в январе выдвигает требования отставки Назарбаева и Токаева, разворачивая штаб в Киеве, из которого пытается координировать протесты. К попыткам перехвата протестного движения подключается американские сателлиты из Польши, Литвы и Украины, откуда начинают работать местные ИПСО, разжигающие ненависть внутри Казахстана и призывающие к погромам и убийствам. Фактически, осуществляется попытка направить изначальный экономический процесс в русло максимального насилия по украинским образцам. Нет прямых доказательств, что США изначально были в сговоре с одним из кланов в вопросе провоцирования протестных выступлений (хотя этого исключать нельзя в свете возможности создать проблемы России перед переговорами о стратегической стабильности и гарантиях безопасности 12 января), но важность уже развернутой инфраструктуры НКО состоит в том, что с ее помощью можно быстро включиться в события и пытаться использовать их в выгодном ключе.2.Попутно проявляется роль Турции, которая пытается, используя исламский и пантюркистский фактор, манипулировать протестом уже в своих выступлениях. Один из спикеров протеста – казахский криминальный авторитет, который возвращается в страну из Турции незадолго до начала событий (сейчас он уже арестован). Турецкие и азербайджанские ИПСО в ходе развития протестов подпитывают протестные настроения и актуализируют антироссийский фактор, продвигая тезис, что нельзя допустить победы пророссийских сил в Казахстане.3.Еще одним важным фактором является роль Британии, которая активно взаимодействует с Турцией на Ближнем Востоке и в Средней Азии и которая активно работает над прощупыванием российских сфер влияния в рамках новой Холодной войны. Один из основных активов Казахстана – урановые рудники, которые имеют стратегическую значимость, в том числе и для России. Хаотизация Казахстана не только несет для России (и Китая) различные издержки, но и позволяет лишить Россию доступа к ценным ресурсам. По ряду версий, именно Британия могла быть главным оператором процессов, тем более что значительная часть активов Назарбаева и его семьи находится в Британии, а сам Назарбаев имеет прочные связи с британским истеблишментом.4.Наличие серьезных интересов внешних сил, помноженное на реальные цели одного из кланов, неизбежно привело к тому, что не имеющее серьезных лидеров протестное движение, которое хотело просто снизить цены на газ, очень легко подверглось манипуляции, и экономические требования были подменены политическими, причем в интересах отнюдь не народа Казахстана. В качестве лидеров предлагали беглого назарбаевского министра, сидящего в Париже, представителей казахской эмиграции в Европе, протурецкого криминального авторитета и тому подобную публику. В итоге, так же как и на Украине, справедливые требования обычных людей оказались замылены, и, более того, они оказались замазаны кровавым насилием и погромами в Алма-Ате, в результате чего обычные протестующие сейчас вынуждены доказывать, что они не имеют никакого отношения к тому кровавому беспределу, который до сих пор продолжается в Алма-Ате и еще ряде городов.1.В отличие от Украины и Януковича, период растерянности Токаева длился куда как меньше. Заручившись поддержкой России и Китая, он обеспечил себе внешнюю легитимность и начал давить фактический мятеж внутри гос. аппарата (скрытый за газовым протестом) путем отставок и концентрации лояльных войск на угрожающих направлениях.2.В отличие от Украины Януковича, Казахстан состоял в ОДКБ и мог активировать статью о помощи других членов организации. Это был неожиданный вариант, так как ОДКБ еще ни разу не проводил таких операций. По всей видимости, оппоненты Токаева недооценили такую возможность.3.Россия, разумеется, не заинтересована в победе сил, связанных с США, Британией и Турцией, поэтому обращающийся за поддержкой Токаев дает возможность не только стабилизировать Казахстан, но и усилить свое влияние в этой стране. Эта позиция находит поддержку Китая, который поддерживает действия ОДКБ и Токаева, а сам также помогает Токаеву в ряде вопросов. В итоге, Россия и ОДКБ играют на опережение и не дают затянуться процессам хаотизации, в отличие от Украины, где эти процессы развивались с декабря по февраль, что привело к системной институциализации инфраструктуры гос. переворота. Плюс ко всему, Украина уклонялась от участия в российских интеграционных структурах, и для обеспечения действий российских войск требовалось специальное решение Совета Федерации, которое появилось уже после свержения режима Януковича. Как говорится, почувствуйте разницу – член ОДКБ получает реальную помощь против гос. переворота в кратчайшие сроки. Многовекторный Янукович свой майдан так подавить и не решился, а помощь России была нужна уже скорее брошенным Януковичем Крыму и Юго-Востоку Украины, на которые начала накатывать коричневая волна украинского нацизма, подпитываемого США и НАТО. В случае с Казахстаном можно говорить не только о том, что Россия извлекла уроки из событий на Украине, но и о том, что Токаев также сделал вывод из украинских событий, поэтому он не стал затягивать с необходимыми мерами, связанными с силовым подавлением происходящего в Алма-Ате и запросом внешней помощи, которая была оказана Россией и ее союзниками.4.Это привело к тому, что попытки других внешних игроков перехватить протест и использовать его в своих интересах потерпели неудачу, и они в дальнейшем будут вынуждены учитывать рост влияния РФ и Китая в Казахстане и ослабление собственного влияния. Также можно констатировать, что клан Назарбаева проиграл, и роль «Елбасы» и его клана в Казахстане существенно снизится. Для России это удобный сценарий, который конечно кардинально отличается от того, что вышло на Украине.Борис Рожин, специально для ИА АСД