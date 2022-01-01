В Луганске рассказали о состоянии республиканского госбюджета по итогам года



«По состоянию на 1 января 2022 года прогнозные показатели доходов бюджетов бюджетной системы ЛНР выполнены на 111,3%. Фактические поступления января-декабря 2021 года к аналогичному периоду выросли на 31,9%", — говорится в сообщении.





«В рамках Программы социально-экономического развития в 2021 году правительством утвержден ряд инфраструктурных и институционных проектов, которыми предусмотрены мероприятия по развитию сферы жилищно-коммунального хозяйства, развитию сферы дорожной инфраструктуры и транспорта, мероприятия, направленные на поддержание в надлежащем состоянии объектов жилого фонда и социальной сферы. Расходы по программам профинансированы на 97,3% в полном объеме в соответствии с заявками главных распорядителей средств бюджета, ответственных за их выполнение», — информировал Минфин.

