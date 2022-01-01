В Луганске рассказали о состоянии республиканского госбюджета по итогам года
В Луганске заявили, что в 2021 году был выполнен план по доходам в бюджет на 111,3%. Об этом сообщили в Министерстве финансов.
«По состоянию на 1 января 2022 года прогнозные показатели доходов бюджетов бюджетной системы ЛНР выполнены на 111,3%. Фактические поступления января-декабря 2021 года к аналогичному периоду выросли на 31,9%", — говорится в сообщении.
В Минфине рассказали, что расходная часть бюджета профинансирована на 96,1% к плану, утвержденному на 2021 год, «что на 29,7% больше относительно соответствующего периода 2020 года».
В ведомстве проинформировали, что социально защищенные статьи расходов профинансированы на 96,4% к плану, в том числе:
заработная плата с начислениями — 99,2%;
пенсии, прочие социальные выплаты населению и стипендии — в полном объеме в соответствии с заявками главных распорядителей средств бюджета;
энергоносители — 88,7%;
питание, медикаменты — 96,8%.
В Министерстве отметили, что за период с 1 мая 2015 года по 1 января 2022 кредиторская задолженность по заработной плате работникам бюджетных учреждений отсутствует.
«В рамках Программы социально-экономического развития в 2021 году правительством утвержден ряд инфраструктурных и институционных проектов, которыми предусмотрены мероприятия по развитию сферы жилищно-коммунального хозяйства, развитию сферы дорожной инфраструктуры и транспорта, мероприятия, направленные на поддержание в надлежащем состоянии объектов жилого фонда и социальной сферы. Расходы по программам профинансированы на 97,3% в полном объеме в соответствии с заявками главных распорядителей средств бюджета, ответственных за их выполнение», — информировал Минфин.
Так же в министерстве отметили, что в 2021 году дважды увеличивались заработные платы, пенсии и социальные выплаты — с 1 января и с 1 июля. Экономика - Сегодня, 13:32 66
«По состоянию на 1 января 2022 года прогнозные показатели доходов бюджетов бюджетной системы ЛНР выполнены на 111,3%. Фактические поступления января-декабря 2021 года к аналогичному периоду выросли на 31,9%", — говорится в сообщении.
В Минфине рассказали, что расходная часть бюджета профинансирована на 96,1% к плану, утвержденному на 2021 год, «что на 29,7% больше относительно соответствующего периода 2020 года».
В ведомстве проинформировали, что социально защищенные статьи расходов профинансированы на 96,4% к плану, в том числе:
заработная плата с начислениями — 99,2%;
пенсии, прочие социальные выплаты населению и стипендии — в полном объеме в соответствии с заявками главных распорядителей средств бюджета;
энергоносители — 88,7%;
питание, медикаменты — 96,8%.
В Министерстве отметили, что за период с 1 мая 2015 года по 1 января 2022 кредиторская задолженность по заработной плате работникам бюджетных учреждений отсутствует.
«В рамках Программы социально-экономического развития в 2021 году правительством утвержден ряд инфраструктурных и институционных проектов, которыми предусмотрены мероприятия по развитию сферы жилищно-коммунального хозяйства, развитию сферы дорожной инфраструктуры и транспорта, мероприятия, направленные на поддержание в надлежащем состоянии объектов жилого фонда и социальной сферы. Расходы по программам профинансированы на 97,3% в полном объеме в соответствии с заявками главных распорядителей средств бюджета, ответственных за их выполнение», — информировал Минфин.
Так же в министерстве отметили, что в 2021 году дважды увеличивались заработные платы, пенсии и социальные выплаты — с 1 января и с 1 июля. Экономика - Сегодня, 13:32 66
Метки: {keywords}