Стало известно количество преподавателей в луганских ВУЗах, не имеющих ученую степень



«Обеспечивают образовательный процесс в системе высшего образования 2 380 научно-педагогических работников. Имеют ученую степень (звание) — 2 221», — сказал он.



Почти 2,4 тыс. научно-педагогических работников обеспечивают образовательный процесс в луганских ВУЗах. Об этом в Луганске сообщил министр образования и науки Андрей Лустенко.Не имеют ученой степени почти 160 преподавателей.Лустенко добавил, что с целью выработки обязательных при реализации основных образовательных программ высшего образования требований «с 2018 года и по настоящее время» разработаны и утверждены:286 государственных образовательных стандартов высшего образования по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры,34 — по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,72 — по подготовке в ординатуре.Культура - Сегодня, 14:06 148