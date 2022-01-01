Связи между учениями в России и консультациями с НАТО нет, заявил Песков

"Мы говорим все-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны. Военное строительство и военное обучение продолжались, продолжаются и будут продолжаться — это обычная практика любых вооруженных сил", — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Фото: © РИА Новости / Сергей ГунеевСвязи между военными учениями в России и консультациями с НАТО нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.В Брюсселе сейчас проходит заседание Совета Россия — НАТО, которое продолжает переговоры с США по гарантиям безопасности, состоявшиеся 9-10 января в Женеве. Стороны обсуждают взаимные опасения и претензии.На завтра назначены консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.