«Укрзалізницю» обвинили в обмане пассажиров
Гражданам, которые предпочитают бронировать билеты на поезд через официальный сайт Укрзализныци, рекомендуют быть очень внимательными. Сервис по покупке билетов создан таким образом, что пользуясь им, можно ненароком переплатить за поездку значительную сумму.
При бронировании билета на портале Укрзализныци необходимо учитывать тот факт, что в стоимость заранее включены дополнительные услуги — обед, напитки, постельное белье и т.п.
Если снять «галочку» в процессе оформления проездного документа, то стоимость останется прежней. Но, это не значит, что данные услуги предоставляются бесплатно. Итоговая сумма изменится автоматически только в самом конце, перед покупкой билета.
Пользователи Фейсбук, где и появился пост о неоднозначной работе сервиса Укрзализныци, назвали это «умышленным обманом пассажиров», «манипуляциями» и «замаскированным мошенничеством». Дело в том, что отсутствие изменений цены билета при нажатии и снятии галочки с дополнительных услуг заставляет покупателя думать, что все эти услуги являются бесплатными. В итоге, украинцы могут переплачивать по невнимательности за те услуги, которыми они не планируют пользоваться.
Укрзализныця отреагировала на данную публикацию тем, что сервис построен так, чтобы каждый «пассажир имел возможность приобрести напитки вместе с билетом». Почему же тогда итоговая сумма билета меняется только на завершающем этапе оформления брони, представители перевозчика дипломатично умолчали.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 15:00 73
При бронировании билета на портале Укрзализныци необходимо учитывать тот факт, что в стоимость заранее включены дополнительные услуги — обед, напитки, постельное белье и т.п.
Если снять «галочку» в процессе оформления проездного документа, то стоимость останется прежней. Но, это не значит, что данные услуги предоставляются бесплатно. Итоговая сумма изменится автоматически только в самом конце, перед покупкой билета.
Пользователи Фейсбук, где и появился пост о неоднозначной работе сервиса Укрзализныци, назвали это «умышленным обманом пассажиров», «манипуляциями» и «замаскированным мошенничеством». Дело в том, что отсутствие изменений цены билета при нажатии и снятии галочки с дополнительных услуг заставляет покупателя думать, что все эти услуги являются бесплатными. В итоге, украинцы могут переплачивать по невнимательности за те услуги, которыми они не планируют пользоваться.
Укрзализныця отреагировала на данную публикацию тем, что сервис построен так, чтобы каждый «пассажир имел возможность приобрести напитки вместе с билетом». Почему же тогда итоговая сумма билета меняется только на завершающем этапе оформления брони, представители перевозчика дипломатично умолчали.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 15:00 73
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