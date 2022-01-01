Судья, принявшая решение по делу Порошенко, попала в базу "Миротворца"

"Осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней. Соучастник преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц. Участие в фабрикации т.н. "дела о госизмене Порошенко", - говорится на сайте в карточке судьи.

Фото: © РИА Новости / Андрей СтаростинСудья Печерского районного суда Киева Вита Бортницкая, которая приняла решение об аресте имущества экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене, попала в базу данных скандально известного сайта "Миротворец", передает РИА Новости.Также эта судья ранее приняла решение о домашнем аресте главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Он находится за границей и заявил, что вернется в Киев 17 января. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.