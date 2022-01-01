В старом выступлении Зеленского нашли "пророчество" об Украине

"Кто будет за меня голосовать, поднимите руки, пожалуйста. Ребята, вы что все с ума сошли? О чем вы говорите, разве так можно? Вышел ведущий, пошутил, хорошо себя прорекламировал и все! Все уже готовы голосовать", — сказал будущий политик.

"Я просто показал технологию, как это работает", — заключил он, признав, что из такой затеи невозможно сделать "конфетку".

Фото: © РИА Новости / СтрингерЖурналисты "Страны" опубликовали видеозапись выступления президента Украины Владимира Зеленского, в котором он "предостерегает" тех, кто готов за него голосовать, передает РИА Новости.На кадрах, датированных 2016 годом, Зеленский также просил зрителей не вестись на подобную "рекламу".Зеленский набрал на выборах в 2019 году более 70 процентов голосов. Сейчас, по данным социологических исследований, глава государства стремительно теряет популярность. Результаты опроса группы "Рейтинг", проведенного в середине ноября минувшего года, показывают, что за действующего главу Украины готовы проголосовать только 23 процента избирателей.