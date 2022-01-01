

«Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 6202 (SEIR_U), 4795 (Prophet) в течение недели 12-18 января 2022 года и 7072 (SEIR_U), 4735 (Prophet) — в течение недели 19-25 января», — говорится в сообщении.



В Украине начинается новая волна COVID. Число положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря.Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на анализ ученых Национальной академии наук Украины.В Украине увеличились объемы тестирования и положительность тестов.Среднее количество новых обнаружений в Украине составило до 4540 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 158 смертей в день в среднем за последнюю неделю.Наблюдаемая летальность выросла до 3,2-3,3% для дат 4-5-недельной давности.Такой рост произошел преимущественно за счет изменений в возрастной структуре больных и не имеет отношения к патогенным свойствам вируса. В последние 3-5 дней среди больных возросла доля совершеннолетней молодежи до 35 лет.Украина следует тенденциям стран восточной Европы (Чехия, Румыния, Болгария и др.) с небольшой задержкой во времени. Так как начало новой волны пришлось на праздничный период, что традиционно приводит к аномалиям в данных.«Сейчас трудно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения эпидемии. Согласно данным о заразности штамма «Омикрон» и эпидемических тенденций ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей. Открытие школ после каникул и сезонность могут существенно повлиять на динамику эпидемии», — говорится в сообщении.Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украине не удастся избежать новой волны коронавируса из-за стремительного распространения нового штамма «Омикрон» и отмечал, что она ожидается уже в начале 2022 года.Добавим, в свою очередь главный санитарный врач Игорь Кузин допустил возможность введения локдауна в Украине из-за «Омикрона».При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что Кабинет министров больше не планирует вводить тотальные локдауны в Украине.Новости Украины - Сегодня, 16:03 23