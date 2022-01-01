

— Сегодня вообще дворников не видела. Во-об-ще! — подчеркивает Любовь Владимировна. — Нигде ничего не посыпано! Я пешком обхожу весь квартал Шевченко, а еще и на улицы Челюскинцев и Новопромышленную ходим. Сегодня у меня рабочий день, я уже третий раз туда-сюда хожу, а ни одного дворника не видела.

— И как работается?

— А вот так! — почтальон показывает сапог с ледоступом, — надела «шкрябалки» и иду. Муж мне купил, чтобы не убилась.





— Подходите-подходите! — зовет одна из пострадавших, — я вам ВСЕ расскажу! Нас собралось 38 человек, и все упали. Сейчас на приеме женщина со сломанной ногой.

— Напишите в газете, что дворы не чистятся! — возмущается травмированная жительница квартала Волкова Наталья. — С первого подъезда вышла, до второго дошла и упала. Дворы не чищены. А коммуналку платим! И за уборку территории — тоже. Почему не чистят?

— Я боюсь упасть снова, — делится опасениями жительница Артемовского района столицы Елена, — голый лед, и никто ничего не делает! Если лед на дорогах хоть как-то растаял, то тротуары превратились в каток. Люди вывихивают ноги, переломы получают. Это ужас какой-то! И ни одного дворника не видно.





— Погода последних дней выдалась нелегкой, но, слава Богу, преодолеваем без особых происшествий, — отмечает водитель маршрута № 197 Владимир. — Дорога сейчас нормальная, если не считать пос. Юбилейное. Гололед и снег — это рабочие моменты.





— Мы сейчас едва не убились, — рассказывает одна из женщин в павильоне ожидания, — только вышли из больницы и за малым не вернулись назад на койку. Вот мужчину спросите!





— Видишь, на бордюрах лед, — подтверждает Евгений с очевидным переломом ноги. — Бабушка слезет с автобуса, поскользнется и упадет под колеса. А меня на костылях и толкать не надо, только оступись — и все.





— За 10 дней нового года предприятием было использовано 1,5 тысячи тонн песко-соляной смеси. Этим количеством противогололедных реагентов были обработаны магистрали города, 80 тонн песка потребовалось, чтобы обработать остановки, тротуары. К сожалению, не все объекты смогли охватить. И все же 80 % всей городской территории мы охватили. Во время периодических потеплений снег тает, снегопады перевоплощаются в паводки. Талая вода заливает ливнеприемники. Коммунальщикам приходится откачивать скопившуюся воду. За первый десяток дней января работниками «ЭЛУА» было вывезено 730 кубов снега, откачано 76 кубов воды.

С тротуарами дело действительно обстоит сложнее. Если для спецтехники нет доступа для заезда на пешеходные дорожки, тротуары обрабатываются песком вручную. Так происходит в центре города, на ул. Карпинского, Ватутина...





— Стараемся охватить самые людные места — социальные объекты, — пояснил Александр Бирюлин.



ГОЛОЛЕД ТРАВМИРУЕТ НАРОД! ПРИЧИНЫ...Бумс!.. Именно так мы, дорогие читатели, и начнем наше скорбное повествование о гололедице в Луганске. И «буме» этот вышел неспроста — это упал, идя к автобусной остановке, автор этих строк. Так что не ожидайте от меня особой сдержанности далеко не радостных эмоций. Все-таки больно рухнуть плашмя на асфальт, покрытый коркой льда. Поэтому собираю в кулак не разбитые при падении крохи профессиональной объективности и постараюсь выяснить, что происходит с гололедицей. Добро пожаловать в заледеневший Луганск!Казалось бы, не так давно публиковали материал о готовности коммунальщиков к приходу матушки-зимы с ее непредсказуемыми капризами. Вещали луганчанам о состоянии полного технического вооружения хранителей столичных автомагистралей — предприятия и песком запаслись, и машины подготовили... Только дайте команду! Как говорил один из героев кинофильма: «Зима близко!»И вдруг на тебе! Угадайте с трех раз, что случилось? Да, пришла она — зима. Вечно нежданная. Под Новый год все засыпало снегом. Ну и ладно, откопались кто кролем, кто брасом, но разрулили.Теперь над дорогами кучерявые барханы из песко-ледяной субстанции. Все это — тройка с минусом, но все-таки зачет.А вот за посыпание песком аллей, тротуаров и дорог в кварталах кто отвечает? Надо понимать — дворники. И за их работой чаще всего наблюдают почтальоны. Именно они ножками-ножками исходили наши районы вдоль и поперек, и уж точно знают, как работают коммунальщики. Вот что рассказывает почтальон отделения № 31 Любовь Лохонова:Везет в гололед далеко не всем, это сразу становится ясно, если заходишь в травмопункт ургентной горбольницы № 9. В коридоре изрядная толпа. Персонал, судя по медику, пробежавшему из приемной комнаты в рентген-кабинет, уже на взводе, но сдержан. Сотрудник СМИ вызывает оживление.У водителей к гололедице нареканий меньше.У пешеходов больше претензий к работникам коммунальных служб. Пассажиры на остановке «Республиканская больница» настроены не очень оптимистично.Кивнула в сторону мужчины с двумя костылями.А «языцы» эти самые, то есть народ, обменивается «притчами» в Интернете. Луганчане не исключение. Из комментариев в одной из социальных сетей:«Ледовая арена» в квартале Ольховский — пройти невозможно. Вокруг сплошной лёд. Неужели нельзя хотя бы песком посыпать?".: «Ну, так внутри 100 руб. стоит покататься, а вокруг- бесплатно))) Всё для народа) Зато возле Администрации Луганска чистейшая плиточка — идёшь и радуешься».«Да, гололёд ужасный, сегодня в театр ездили — со двора выехать не могли, а про то, как шли потом в магазин, вообще молчу. С ужасом представляю, как завтра идти на работу. Даже центр, как каток»..: «Такое в каждом дворе. Кв. Шевченко — вообще ужас полный».«Та же ситуация и на Солнечном».«Буревестник!»«Мирный!»«Неужели «Абсолют» (бывший «Донбасс») не может найти пачку соли, чтоб посыпать этот каток?! Почему покупатели должны преодолевать дорогу к этому супермаркету, рискуя жизнью? А как пожилым людям купить воды? Как всегда, всем...»«Так и не только «Абсолют», каждый может возле себя посыпать — и будет норм, а не ждать чуда от ЖКХ».И тут, кроме жалоб, достаточно конструктивных замечаний. Разве бизнес не обязуется перед городом благоустраивать прилегающую территорию? Впрочем, отметим, что в Луганске немало и тех коммерческих предприятий, которые искренне заботятся о своих клиентах и посыпают песком прилегающую территорию. И люди бывают разные, и фирмы тоже. С другой стороны, и жители не обязаны ждать чудес от ЖКХ.Главный инженер коммунального предприятия «ЭЛУА» Александр Бирюлин заверяет, что 24 единицы спецтехники в круглосуточном режиме работают на территории столицы — машины очищают снежные завалы, обрабатывают реагентами заледенелое дорожное покрытие, вывозят снег.Однако в борьбе с капризами погоды силы человеческие и природные неравны. От отряда предприятия в «рукопашной» схватке участвует только 30-40 % от положенного по штату коллектива сотрудников. Это не только водители, но и уборщики территории, дорожные рабочие.И все же при всех стараниях коммунальщиков природа пускается на изысканные хитрости.По словам Бирюлина, должного эффекта достигнуть сложно, поскольку очень большие «температурные качели» в считанные часы обесценивают человеческий труд. Снег, обработанный песком, превращается в воду, а из нее за считанные часы образуется лед. И так «наша песня хороша, начинай сначала»... На один и тот же участок работникам коммунального предприятия приходится возвращаться снова и снова.Коммунальщиков у нас действительно не хватает. Это факт. Но и рост количества травм на 18% в период гололедицы — тоже факт. Как быть?Как говорится, «дурная голова ногам покоя не дает». Не вышло по уму, получается как всегда. Спасатели, на помощь!...27 декабря на перекрестке улиц Филатова и Краснодонской (район кв. Щербакова) сотрудники Луганского пожарно-спасательного отряда совместно с работниками государственной инспекции безопасности дорожного движения и специалистами предприятия «Эксплуатационно-линейное управление автодорог» отбуксировали из снежного наката большегрузные автомобили. Из-за сложных погодных условий фуры не смогли самостоятельно выехать на подъём и при этом преграждали проезд остальным участникам дорожного движения.«Там, где пехота не пройдёт И бронепоезд не промчится, Тяжёлый танк не проползёт» — там... пожарный автомобиль повышенной проходимости КрАЗ-255 отбуксировал 5 грузовых автомобилей КамАЗ, DAF, MAN и 2 грузовика Renault.А на следующее утро спасатели помогли водителям большегрузных автомобилей, которые попали в снежный плен на ул. Павловской.5 января в 21:51 на линию 101 Луганска поступил звонок от диспетчера скорой помощи: по пути обратного следования с места вызова из-за сложного подъема на дороге и гололедных отложений машина медиков стала пробуксовывать и не может самостоятельно продолжить движение. Спасатели части специальной пожарной техники незамедлительно прибыли на место вызова и впятером вручную вытолкали газель на удовлетворительный участок дороги.6 января в 03:33 на номер 101 Луганска обратился диспетчер скорой помощи с просьбой о буксировке автомобиля скорой помощи. На место происшествия был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 4 (Каменнобродский район).Как выяснилось, медики возвращались с места вызова, решили сократить путь, поехали через яр (район ул. Жукова). Но из-за сильной гололедицы машину занесло на скользком участке дороге, и без помощи спасателей было никак не обойтись. Так как подъехать к месту происшествия не представлялось возможным, пять сотрудников МЧС, дружно взявшись за дело, смогли своими силами вытолкнуть транспорт на проезжую часть.МЧС вновь предупреждает: в течение нескольких ближайших дней в Луганске и по территории региона сохранятся сложные погодные условия: сильный снег, налипание мокрого снега, гололедные отложения, гололедица, туман, усиление восточного ветра до 18 м/с.Спасатели напоминают, что покрытые ледяной коркой тротуары и автотрассы становятся причиной многочисленных травм и аварий. Чтобы избежать этого, необходимо внимательно следить за прогнозами синоптиков и прислушиваться к рекомендациям службы 101.Удобный город - Сегодня, 17:45 60