Советник Зеленского пожаловался на "невменяемого" президента США

"В отношении Украины мы не видим, чтобы они организовывали помощь, которая гарантированно бы сняла угрозу вторжения России", – отметил он.

Фото: © REUTERS / Valentyn OgirenkoЕсли бы США действительно хотели защитить Украину от России, они бы "не цедили по капле", а реализовали полноценную программу военной помощи еще несколько лет назад. Об этом в эфире канала "UkrLife" заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает РИА Новости.Прежде всего политик напомнил о том, насколько быстро США когда-то решали проблемы, связанные с Вьетнамом, Южной Кореей, Японией и Афганистаном.По словам Арестовича, сначала этому препятствовал "невменяемый" Барак Обама со справедливым проектом мира, которого впоследствии сменил Дональд Трамп, пытавшийся наладить контакт с "мистером Путиным"."Когда пришел Байден, они просто начали переоценку, стратегические встречи, как обычно это начинается", – пояснил советник.