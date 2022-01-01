Аноним, назвавшийся Навальным, "заминировал" офисы "ВКонтакте" и "Яндекса"

"Днем на электронную почту Колпинского районного суда в Петербурге поступило сообщение о бомбе в офисах "Яндекса" и "ВКонтакте" в Петербурге и в Москве", - сказал собеседник агентства.

Фото: © РИА Новости / Константин МорозовНеизвестный, подписавшийся Алексеем Навальным, отправил на электронную почту в суд Колпинского районного суда в Петербурге сообщение о бомбе в офисах компаний "Яндекс" и "ВКонтакте", сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе городских судов.По его словам, автор сообщения подписался Алексеем Навальным. Суд продолжил работу, так как его адрес не был указан в сообщении анонима. На данный момент РИА Новости не располагает информацией от компаний и правоохранителей, были ли эвакуированы сотрудники, о которых говорилось в анонимном сообщении.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.Блогер Навальный находится в колонии после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.