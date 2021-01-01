

«В случае, если предприятием будут документально подтверждены затраты на оказания жилищно-коммунальных услуг в размере ниже, чем тариф с учетом максимальной величины-то, соответственно, тарифы будут повышены на меньший процент», — добавила она.



В Луганске в очередной раз пересмотрены тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом пишет газета «21 век».В частности, с 1 января увеличена стоимость электроэнергии. Увеличение цены на электроэнергию в среднем составит от 16 до 49 копеек за один кВт. Так, при потреблении 150 кВт в месяц жителям Луганска придется платить на 54 рубля больше, а при потреблении 300 кВт в месяц — на 127 рублей больше.Кроме того, в первом полугодии будет увеличена стоимость:на услуги по содержанию жилых домов, сооружений и придомовой территории;на услуги по обращению с бытовыми отходами;на услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению.Правительство своим постановлением установило с 1 января 2022 гола максимальные величины роста тарифов на отдельные услуги жилищно-коммунального хозяйства.Как рассказала председатель Государственного комитета тарифного и ценового регулирования Лариса Духина, повышение тарифов в первом полугодии 2022 года будет ограничено следующей максимальной величиной:на услуги по содержанию жилых ломов, сооружений и придомовой территории — 29%;на услуги по обращению с бытовыми отходами — 23%,на услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению — 25%.Духина рассказала, что конкретные размеры тарифов на услуги по содержанию жилья и услуги в сфере обращения с бытовыми отходами в первом полугодии 2022 года будут устанавливаться распоряжениями администраций городов и районов по согласованию с Госкомитетом тарифного и ценового регулирования и только в пределах установленной Правительством максимальной величины роста тарифов.Кроме того, она подчеркнула, что установленная максимальная величина роста тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения в размере 50% коснется только нескольких отдельных малых локальных водоканалов. При этом для них установлено ограничение: тарифы будут повышаться до уровня не выше действующих размеров для «Луганскводы».Действующий тариф на 1 января 2021 г. на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий, предоставляемые городским коммунальным предприятием «Центрожилком», вступили в силу в Луганске с 13 сентября 2021 года.Стоимость установлена отдельно для каждого дома, а суммарный размер тарифа для каждого объекта жилого фонда не превышает установленной постановлением Правительства максимальной величины роста тарифов в размере 30%.Необходимо понимать, что жильцы домов, проживающие в двухэтажных домах, и жильцы, многоэтажек оплачивают квартплату по разным тарифам:минимальная стоимость составляет 2,28 рубля за один квадратный метр,максимальная — 12.70 рубля за квадратный метр,средняя стоимость составляет около 8 рублей за квадратный метр.Жильцы домов, которые отключены от централизованного отопления и горячего водоснабжения, не оплачивают стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомовых систем централизованного отопления и горячего водоснабжения.Потребители услуг, чьи квартиры расположены на первом этаже, не оплачивают стоимость следующих услуг — техническое обслуживание лифтов и диспетчерских систем связи, эксплуатацию диспетчерских систем связи, энергоснабжение лифтов.Правительство своим постановлением установило с 1 января 2022 года максимальные величины роста тарифов на отдельные услуги жилищно-коммунального хозяйства. Повышение тарифов в первом полугодии 2022 года будет ограничено следующей максимальной величиной:на услуги по содержанию жилых домов, сооружений и придомовой территории — 29%.Действующие тарифы на 01.01.2021 г. на вывоз ТБО:для категории потребителей «население, которое проживает в жилых домах усадебного типа (частный сектор)», оплата составляет 26,31 руб. на 1 человека;для категории потребителей «население, которое проживает в многоквартирных домах и общежитиях», оплата составляет — 32,07 руб. на 1 человека.Что касается жителей домов, которые обслуживает КП «Юбилейное», то с 13 августа 2021 года по новым тарифам оплачиваются услуги по обращению с бытовыми отходами:для категории потребителей «население, которое проживает в жилых домах усадебного типа (частный сектор)», оплата составляет 25,47 руб. на 1 человека (с учетом тарифа на захоронение);для категории потребителей «население, которое проживает в многоквартирных домах и общежитиях», оплата составляет 23,37 руб. на 1 человека (с учетом тарифа на захоронение).Правительство своим постановлением установило с 1 января 2022 года максимальные величины роста тарифов на отдельные услуги жилищно-коммунального хозяйства.Повышение тарифов в первом полугодии 2022 года будет ограничено следующей максимальной величиной — на услуги по обращению с бытовыми отходами — 23%.Удобный город - Сегодня, 19:15 355