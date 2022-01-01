Сегодня ночью в Луганске до 20 градусов мороза



«С 21:00 12 января до 21:00 13 января на территории региона будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами гололедные отложения, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 8-13 градусов мороза», — прогнозируют синоптики.



Температура воздуха на Луганщине 13 января будет колебаться от 20 градусов ниже нуля ночью до 8 градусов мороза днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 16-18 градусов, днем — минус 9-11 градусов.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 15-17 градусов ниже нуля ночью и 8-10 градуса мороза днем.Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.По предварительному прогнозу, в ближайшие три дня ожидается холодная и ветреная погода, временами пройдет снег; с 15 января прогнозируется повышение температурного фона на 3-5 градусов. Погода в Луганске - Сегодня, 20:37 104