Воду на юг Луганска дадут не раньше завтрашнего утра.
«Лугансквода» планирует возобновить водоснабжение южной части Луганска к утру 13 января. Об этом сообщила пресс-служба ГУП.
Ранее сегодня «Лугансквода» приостановила водоснабжение южной части Луганска из-за ремонта водовода и планировала возобновить подачу воды к вечеру.
«По состоянию на 19:00 12 января специалисты Южного управления «Луганскводы» продолжают проводить ремонт водовода Д=500 мм в квартале Ленинского Комсомола», — говорится в сообщении.
На предприятии отметили, что «в связи с возникшими сложностями из-за характера повреждения увеличивается время ликвидации аварийной ситуации».
«По это причине не будет осуществляться подача воды в вечернее время 12 января потребителям поселка Косиора, кварталов Мирный, Заречный, Ольховский, Степной, Южный, Ленинского Комсомола, Героев Сталинграда, улиц Победоносная, 2-я Краснознаменная, Павловская, Мичурина, Тимирязева, Полевая, Прорезная, Пржевальского, переулков Автодорожный, 1-7-й Короткий», — сообщила пресс-служба.
Возобновить водоснабжение потребителей планируется после завершения ремонтных работ, ориентировочно, к утру 13 января, уточнили на предприятии.
В «Луганскводе» принесли извинения за временные неудобства и призвали с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Удобный город - Сегодня, 20:00 201
Ранее сегодня «Лугансквода» приостановила водоснабжение южной части Луганска из-за ремонта водовода и планировала возобновить подачу воды к вечеру.
«По состоянию на 19:00 12 января специалисты Южного управления «Луганскводы» продолжают проводить ремонт водовода Д=500 мм в квартале Ленинского Комсомола», — говорится в сообщении.
На предприятии отметили, что «в связи с возникшими сложностями из-за характера повреждения увеличивается время ликвидации аварийной ситуации».
«По это причине не будет осуществляться подача воды в вечернее время 12 января потребителям поселка Косиора, кварталов Мирный, Заречный, Ольховский, Степной, Южный, Ленинского Комсомола, Героев Сталинграда, улиц Победоносная, 2-я Краснознаменная, Павловская, Мичурина, Тимирязева, Полевая, Прорезная, Пржевальского, переулков Автодорожный, 1-7-й Короткий», — сообщила пресс-служба.
Возобновить водоснабжение потребителей планируется после завершения ремонтных работ, ориентировочно, к утру 13 января, уточнили на предприятии.
В «Луганскводе» принесли извинения за временные неудобства и призвали с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Удобный город - Сегодня, 20:00 201
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