Воду на юг Луганска дадут не раньше завтрашнего утра.



«По состоянию на 19:00 12 января специалисты Южного управления «Луганскводы» продолжают проводить ремонт водовода Д=500 мм в квартале Ленинского Комсомола», — говорится в сообщении.





«По это причине не будет осуществляться подача воды в вечернее время 12 января потребителям поселка Косиора, кварталов Мирный, Заречный, Ольховский, Степной, Южный, Ленинского Комсомола, Героев Сталинграда, улиц Победоносная, 2-я Краснознаменная, Павловская, Мичурина, Тимирязева, Полевая, Прорезная, Пржевальского, переулков Автодорожный, 1-7-й Короткий», — сообщила пресс-служба.

