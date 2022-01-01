Пушков: новые санкции США против России приведут к полному разрыву отношений между странами



«В вашингтонских коридорах власти разговор о новых персональных санкциях на самом высоком уровне против России шел еще осенью прошлого года. Появление фигуры президента России в этих санкциях, если эта информация соответствует действительности, было бы крайне деструктивным. Если такой закон будет принят и тем более применен, то это будет на самой грани самого серьезного обострения отношений между США и Россией и, возможно, даже их разрыва», — сказал Пушков в беседе с «Газета.ru».



Введение новых санкций США в отношении руководства России может обернуться либо серьезным обострением, либо полным разрывом отношений между державами. Такое мнение выразил сенатор Совфеда Алексей Пушков.Ранее сенаторы от Демократической партии США представили новый пакет санкций. Как заявили американские политики, они введут его, если на границе с Украиной усилится напряженность.Парламентарий полагает, что такими угрозами Вашингтон пытается воздействовать на Москву. При этом Пушков отметил, что у России нет и не было никаких планов «нападения» на соседнее государство. Но не исключено, что Киев предпримет попытку развязать военный конфликт, прикрываясь поддержкой Вашингтона. Сенатор напомнил, что украинские власти уже пробовали спровоцировать конфликт в Керченском проливе в 2019 году, когда главой государства был Петр Порошенко.Анастасия Броцкая