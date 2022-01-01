ООН лишила восемь стран права голоса за долги

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш направил Генассамблее письмо со списком стран, которые лишаются права голоса из-за долгов перед организацией. Об этом сообщает The Times of Israel.Права голоса лишились Иран, Венесуэла, Судан, Антигуа и Барбуда, Конго, Гвинея, Папуа — Новая Гвинея и Вануату. Эти страны накопили долги суммой, превышающей обязанности по оплате за два года.Известно, что Иран должен заплатить ООН больше $18 млн для восстановления своего права голоса. Как утверждает Тегеран, он не может сделать этого из-за американских санкций против него, в связи с чем Иран попросил Гуттериша помочь ему. Венесуэла же должна заплатить организации $40 млн.Помимо упомянутых стран, еще три государства — Коморские острова, Сан-Томе и Принсипи и Сомали — также накопили задолженность, но сохранили право голосовать. Дело в том, что их долг образовался «из-за условий вне контроля» члена ООН.источник