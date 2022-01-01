В Луганске будет своя история, география, обществоведение и ОБЖ



«Министерством образования и науки ЛНР осуществляется ряд мероприятий, которые позволят уже с начала нового учебного года обеспечить переход общеобразовательных организаций ЛНР к реализации новых примерных программ по географии, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, а также по истории», — сказал он.



Луганские ученые разрабатывают новые программы для школ по географии, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и истории. Об этом сообщил министр образования и науки Андрей Лустенко.Политика - Сегодня, 10:00 124