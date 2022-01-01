Приметы на 13 января: что лучше не делать накануне Старого Нового года



Щедрый вечер издревле принято отмечать с пышно накрытыми столами, зазывая в дом гостей и щедро их угощая, чтобы год был богатым и сытым.

Народные верования гласят, что 13 января нельзя брать или давать деньги в долг. Пересчитывание мелких денег в этот день может навлечь беды на всех домочадцев. Запрещено делать уборку и выносить мусор, все это нужно сделать не позднее 12 января.

Женщины и девушки в этот день старались не смотреться в зеркало, не надевали на себя темную одежду, чтобы будущий год был благополучным и счастливым.



До наших дней сохраняется традиция устраивать щедрование. Люди собираются группами, ходят по домам, поздравляют с праздником и поют щедривки. За это хлебосольные хозяева одаривают щедровальников угощениями.

В канун встречи Нового года по старому стилю хозяйки готовили кутью и узвар. Это самые главные угощения на праздничном столе, также гостей угощали пирогами и блюдами из свинины. Чем пышнее накрыт новогодний сто в Щедрый вечер, тем богаче будут хозяева в наступившем году. Культура - Сегодня, 11:00 28 Традиционно в канун Старого Нового года украинцы отмечаю Щедрый вечер, Васильеву коляду или День святой Мелании. В этот праздник, 13 января, украинцы придерживаются примет и традиций, которые должны отвести от дома беду на целый год.Щедрый вечер издревле принято отмечать с пышно накрытыми столами, зазывая в дом гостей и щедро их угощая, чтобы год был богатым и сытым.Народные верования гласят, что 13 января нельзя брать или давать деньги в долг. Пересчитывание мелких денег в этот день может навлечь беды на всех домочадцев. Запрещено делать уборку и выносить мусор, все это нужно сделать не позднее 12 января.Женщины и девушки в этот день старались не смотреться в зеркало, не надевали на себя темную одежду, чтобы будущий год был благополучным и счастливым.До наших дней сохраняется традиция устраивать щедрование. Люди собираются группами, ходят по домам, поздравляют с праздником и поют щедривки. За это хлебосольные хозяева одаривают щедровальников угощениями.В канун встречи Нового года по старому стилю хозяйки готовили кутью и узвар. Это самые главные угощения на праздничном столе, также гостей угощали пирогами и блюдами из свинины. Чем пышнее накрыт новогодний сто в Щедрый вечер, тем богаче будут хозяева в наступившем году. Культура - Сегодня, 11:00 28

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