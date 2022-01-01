Расстрелы у Сямянувки

Польский солдат Эмиль Чечко бежавший из Польши в Белоруссию подтвердил, что лично участвовал в расстрелах мигрантов на территории Польши, а конкретно 8 июля 2021-го года он принимал участие в массовых убийства у поселка Сямянувка. Ранее он утверждал, что делал это по принуждению. Всего по его словам суммарно было убито более 240 человек.Польские силовики убили более 240 мигрантов, пытавшихся пересечь границу с территории Белоруссии. Об этом заявил бежавший из Польши военнослужащий Эмиль Чечко.По его словам, впервые он вместе с польскими силовиками участвовал в убийстве мигрантов 8 июня около населенного пункта Сямянувка. Тела мигрантов закапывали в подготовленные ямы в лесу. Чечко также заявил, что ему известно о других актах убийств беженцев. Данные польского дезертира изучаются Следственным комитетом (СК) Белоруссии.Напомним, ранее в белорусском СК сообщили, что направил в МИД республики просьбу проинформировать по дипканалам о произошедшем соответствующие международные структуры и уполномоченные органы стран Ближнего Востока, Афганистана. Кроме того, было заявлено, что «следственный комитет Белоруссии инициирует организацию сбора информации и фиксацию фактов исчезновения граждан, следовавших в Западную Европу, в частности в Германию.https://eadaily.com/ru/news/20... - цинкСамо собой, никакого независимого расследования массовых убийств на территории Польши ожидать не стоит. На фоне ООН (которая выказала вялый интерес к расследованию), прочие "демократические и правозащитные структуры", как это обычно бывает в таких случаях, прикинулись ветошью. А ведь могли бы запустить независимое расследование, чтобы на практике показать, что Чечко врет, что Белоруссия раздувает фейк, чтобы оклеветать мирную и свободную Польшу. Но этого конечно же не будет.Борис Рожин