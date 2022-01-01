Заминировали ЦУМ и ТЦ «JAZZ» в Северодонецке
Сегодня, 13 января, в полицию Северодонецка поступило анонимное сообщение о минировании торговых центров.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганщины.
«Правоохранители в срочном порядке развернули работу ситуационного центра, который возглавляет и.о. начальника ГУНП Виталий Тарасов.
Личный состав ГУНП, территориальные подразделения подняты по тревоге, мобильные экипажи, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и бойцы спецподразделений вместе с работниками ГСЧС, СБУ и других силовых ведомств отрабатывают все объекты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.
«Полиция обращается к гражданам с извинением в связи с доставкой временных неудобств при отработке торговых и других заведений инфраструктуры», — добавили в пресс-службе.
Известно, проверка проходит в торговых центрах «Jazz» и «ЦУМ».
Новости Региона - Сегодня, 12:59 103
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганщины.
«Правоохранители в срочном порядке развернули работу ситуационного центра, который возглавляет и.о. начальника ГУНП Виталий Тарасов.
Личный состав ГУНП, территориальные подразделения подняты по тревоге, мобильные экипажи, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и бойцы спецподразделений вместе с работниками ГСЧС, СБУ и других силовых ведомств отрабатывают все объекты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.
«Полиция обращается к гражданам с извинением в связи с доставкой временных неудобств при отработке торговых и других заведений инфраструктуры», — добавили в пресс-службе.
Известно, проверка проходит в торговых центрах «Jazz» и «ЦУМ».
Новости Региона - Сегодня, 12:59 103
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