Начался вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана
Сегодня, 13 января 2022 года начался вывод миротворческих сил с территории Казахстана. Торжественная церемония проводов состоялась на плацу Военного института сухопутных войск казахстанского Минобороны.
В Алматы проводили военнослужащих миротворческого контингента ОДКБ. На церемонии выступили генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, замминистра обороны Казахстана генерал-майор Мухамеджан Таласов, командующий группировкой генерал-полковник Андрей Сердюков, а также городские власти.
Выступившие поблагодарили миротворцев за своевременное реагирование и колоссальную работу по охране и обороне важных государственных и стратегических объектов и по поддержанию правопорядка. На сегодняшний день задачи миротворческой миссии выполнены полностью.
Между тем в Казахстане с сегодняшнего утра идет передача охраняемых миротворцами объектов казахстанским силовикам. Как заявили в командовании группировкой ОДКБ, передача идет по разработанному плану, вывод войск будет осуществляться также в рамках утвержденного графика. По предварительной информации, на это может потребоваться до 10 дней, поскольку никакой спешки нет.
В Минобороны Белоруссии подтвердили вывод своих миротворцев, сообщив, что объекты, находящиеся под их охраной, переданы местным правоохранителям, переброска военнослужащих будет происходить в рамках утвержденного ОДКБ плана военно-транспортными самолетами ВКС России.
Об окончании миссии ОДКБ сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, миссия ОДКБ была успешной, она позволила высвободить дополнительные силы для ликвидации террористов и мародеров в наиболее опасных районах. При этом он подчеркнул, что миротворцы ОДКБ не участвовали в боевых действиях, их задачей была охрана важных объектов.
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