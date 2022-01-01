Начался вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана

Сегодня, 13 января 2022 года начался вывод миротворческих сил с территории Казахстана. Торжественная церемония проводов состоялась на плацу Военного института сухопутных войск казахстанского Минобороны.В Алматы проводили военнослужащих миротворческого контингента ОДКБ. На церемонии выступили генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, замминистра обороны Казахстана генерал-майор Мухамеджан Таласов, командующий группировкой генерал-полковник Андрей Сердюков, а также городские власти.Выступившие поблагодарили миротворцев за своевременное реагирование и колоссальную работу по охране и обороне важных государственных и стратегических объектов и по поддержанию правопорядка. На сегодняшний день задачи миротворческой миссии выполнены полностью.Между тем в Казахстане с сегодняшнего утра идет передача охраняемых миротворцами объектов казахстанским силовикам. Как заявили в командовании группировкой ОДКБ, передача идет по разработанному плану, вывод войск будет осуществляться также в рамках утвержденного графика. По предварительной информации, на это может потребоваться до 10 дней, поскольку никакой спешки нет.В Минобороны Белоруссии подтвердили вывод своих миротворцев, сообщив, что объекты, находящиеся под их охраной, переданы местным правоохранителям, переброска военнослужащих будет происходить в рамках утвержденного ОДКБ плана военно-транспортными самолетами ВКС России.Об окончании миссии ОДКБ сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, миссия ОДКБ была успешной, она позволила высвободить дополнительные силы для ликвидации террористов и мародеров в наиболее опасных районах. При этом он подчеркнул, что миротворцы ОДКБ не участвовали в боевых действиях, их задачей была охрана важных объектов.