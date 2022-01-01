ОБСЕ заявила о самом высоком риске войны в Европе за 30 лет

Риск войны в Европе в данный момент на самом высоком уровне за последние 30 лет, эту новость сообщил председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Польши Збигнев Рау.Он перечислил в числе вызовов европейской безопасности «затяжные конфликты, военное противостояние, радикализацию, терроризм вместе с ослаблением режима контроля над вооружениями, последствия пандемии COVID-19, а также нарушения прав человека и основных свобод».«Кажется, что риск возникновения войны в регионе ОБСЕ сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет», — цитирует Рау «Интерфакс».Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал женевские переговоры с США по гарантиям госбезопасности сложными и профессиональными.