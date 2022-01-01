Мнение: Итак, с НАТО вчера не договорились ...

И это понятно, и даже предсказуемо. Потому что с той стороны договариваться никто и не планировал. Мы же объективно понимаем, что гражданам, поджигавшим Грузию, расстреливавшим мирные города Югославии боеприпасами с обедненным ураном, совершившим госпереворот с нацистским душком на Украине, уничтожившим Ливию и чуть не повторившим это с Сирией, так вот этим гражданам договоренности, мир, труд, дружба - не нужны категорически.Им нужны наши ресурсы. Нефть, газ, уголь, лес, металлы, да всё. Куда при этом денемся мы, американцев не волнует. Ливийцы же делись куда-то, и теперь не мешают спокойно и бесплатно добывать нефть. И суверенитет Ирака растаял, как дым, и снова нефть-нефть-нефть.Но просто взять и уничтожить Россию - боязно. Вдруг ответят. Поэтому, надо окружать ее военными базами и ракетными установками. Максимально близко, под самые стены. Чтобы в один прекрасный момент нанести удар и избежать ответа. Причины не важны, всегда можно сказать, что дальше терпеть категорическое неприятие русскими ЛГБТ идеологии было невозможно, поэтому пришлось их всех убить.Поэтому американских ядерных ракет всё больше в Европе. Поэтому надо их срочно размещать на Украине и в Финляндии. Еще ближе. Еще больше ракет и бомб. Американские ракеты в ЕС, американские учения на Украине, зато от России требуют прекратить учения войск даже на своей территории. Мы будто в 90-е пытаемся договориться с гопником, апеллировать к каким-то понятиям, а ему просто нужны наши куртка и кроссовки. И до одного места ему все понятия.Поэтому, имхо, первое, что надо сделать, это признать ДНР и ЛНР. Раз Украина в НАТО, а формально, учитывая объемы поставок оружия и количество иностранных военных советников, это уже практически свершившийся факт, нужна буферная зона. А потом по запросу помощи уже вводить войска. И ядерный арсенал в Белоруссии. И в Калининграде. И ракеты на Кубе. И в Венесуэле. И в Судане, и вообще везде, где есть свободное место - наши ядерные ракеты, подлодки, стратегические бомбардировщики, корабли, военные базы.И бить надо по голове, а не рукам. Ракеты должны быть нацелены в мягкую утробу США. В центр принятия решений, самого главного мирового грабителя и террориста.Сергей Коляснико