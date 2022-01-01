Парламентарии наградили самого креативного водителя маршрутки в Луганске
В Луганске председатель парламента Денис Мирошниченко в ходе пленарного заседания вручил грамоту парламента за необычный подход к работе водителю луганского маршрутного такси Ивану Копаневу.
«В праздничные дни на маршруте № 134 в Луганске работало необычное маршрутное такси, которое вызвало очень положительные отзывы у населения. На крыше маршрутки была установлена новогодняя елка, украшенная гирляндами, которая создавала для горожан праздничное настроение. Водитель работал в костюме Деда Мороза и всем маленьким пассажирам раздавал конфеты и мандарины. Этот человек по своей инициативе подарил людям такую сказку», — рассказал Мирошниченко.
Он добавил, что «луганчане откликнулись на такой необычный подход к работе».
«Вчера в честь дня рождения Ивана Викторовича на Театральной площади возле елки ему был вручен мобильный телефон. Так люди поздравили и поблагодарили своего любимого водителя за его такой душевный подарок для всех жителей Луганска», — отметил председатель парламента.
Мирошниченко поблагодарил Копанева «за добросовестный безупречный труд, высокий уровень обслуживания населения Луганска, неравнодушное, вежливое отношение к каждому пассажиру и активную жизненную позицию» и вручил ему грамоту парламента.
«Этот поступок развенчивает стереотип о том, что водители маршрутных такси не бывают вежливыми и не могут просто дарить радость людям. Это очень приятный момент в истории Луганска», — добавил Мирошниченко.
Копанев рассказал, что уже третий год пытается создавать праздничное настроение своим пассажирам и всем горожанам.
«Просто захотелось сделать это — и я сделал. Первый раз в этом году установил на крыше елочку, которую помогли сварить хорошие люди, развесил на ней и в салоне яркие гирлянды. Поздравлял всех пассажиров с наступающим, а потом и с наступившим Новым годом, поскольку работал 1 января. Детям дарил маленькие приятные подарочки, для них это особая радость. Все это делал за свой счет и, как оказалось, не зря: удалось всех удивить и порадовать. Кроме того, я почувствовал сильную, мощную, позитивную отдачу от горожан. Мою маршрутку узнают на улицах, машут, сигналят, приветствуют, мне вручили благодарность в администрации Луганска. Так что спасибо всем!» — сказал он.
Водитель добавил, что на наступивший год у него «есть новые замыслы». «Планирую поздравлять луганчан с Днем Победы и другими нашими добрыми праздниками. А в преддверии 2023-го года хочу удивить новыми сюрпризами, замыслы у меня уже есть», — отметил Копанев. Удобный город - Сегодня, 14:47 66
«В праздничные дни на маршруте № 134 в Луганске работало необычное маршрутное такси, которое вызвало очень положительные отзывы у населения. На крыше маршрутки была установлена новогодняя елка, украшенная гирляндами, которая создавала для горожан праздничное настроение. Водитель работал в костюме Деда Мороза и всем маленьким пассажирам раздавал конфеты и мандарины. Этот человек по своей инициативе подарил людям такую сказку», — рассказал Мирошниченко.
Он добавил, что «луганчане откликнулись на такой необычный подход к работе».
«Вчера в честь дня рождения Ивана Викторовича на Театральной площади возле елки ему был вручен мобильный телефон. Так люди поздравили и поблагодарили своего любимого водителя за его такой душевный подарок для всех жителей Луганска», — отметил председатель парламента.
Мирошниченко поблагодарил Копанева «за добросовестный безупречный труд, высокий уровень обслуживания населения Луганска, неравнодушное, вежливое отношение к каждому пассажиру и активную жизненную позицию» и вручил ему грамоту парламента.
«Этот поступок развенчивает стереотип о том, что водители маршрутных такси не бывают вежливыми и не могут просто дарить радость людям. Это очень приятный момент в истории Луганска», — добавил Мирошниченко.
Копанев рассказал, что уже третий год пытается создавать праздничное настроение своим пассажирам и всем горожанам.
«Просто захотелось сделать это — и я сделал. Первый раз в этом году установил на крыше елочку, которую помогли сварить хорошие люди, развесил на ней и в салоне яркие гирлянды. Поздравлял всех пассажиров с наступающим, а потом и с наступившим Новым годом, поскольку работал 1 января. Детям дарил маленькие приятные подарочки, для них это особая радость. Все это делал за свой счет и, как оказалось, не зря: удалось всех удивить и порадовать. Кроме того, я почувствовал сильную, мощную, позитивную отдачу от горожан. Мою маршрутку узнают на улицах, машут, сигналят, приветствуют, мне вручили благодарность в администрации Луганска. Так что спасибо всем!» — сказал он.
Водитель добавил, что на наступивший год у него «есть новые замыслы». «Планирую поздравлять луганчан с Днем Победы и другими нашими добрыми праздниками. А в преддверии 2023-го года хочу удивить новыми сюрпризами, замыслы у меня уже есть», — отметил Копанев. Удобный город - Сегодня, 14:47 66
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