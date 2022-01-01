Сатановский углядел в американских санкциях положительный аспект

По признанию российского политолога, президента научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгения Сатановского, у него нет особого оптимизма в отношении санкций, анонсированных Конгрессом Соединенных Штатов. Таким образом, он прокомментировал заявление главы российского МИД Сергея Лаврова.Ранее сообщалось, что группа демократов во главе с Робертом Менендесом внесла в Сенат Конгресса США законопроект о рестрикциях в отношении России на случай эскалации напряженности вокруг Украины. В частности, планируется ввести санкций против президента Владимира Путина, премьер-министра, глав МИД, Минобороны, начальника Генштаба ВС России и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод «Северный поток-2».«Я считаю, что это своего рода такой нервный срыв. В бесконечном утверждении собственного величия люди дошли уже до какой-то психологической отметки, которую очень трудно объяснить», — сказал Сергей Лавров в эфире Первого канала.Вместе с тем, как напоминает Евгений Сатановский, сертификация «Северного потока-2» остановлена: «Это не техническое, а политическое решение, принятое руководство Германии под давлением американцев. Об этом говорили американские политики и чиновники. Теперь же, если газопровод попадет под санкции, ясное дело, что зарплату в „Газпроме“ продолжат выплачивать. Более того, „Газпром“ заработал больше без „Северного потока-2“, чем с ним, учитывая бешеный подъем цен. Но когда на кону очередная большая война в Европе, мы лишимся еще одного фактора сдерживания — как этой войны, так и ретивости наших западных соседей».И это, по мнению собеседника «Свободной прессы», для него обиднее всего.«Лично мне в этом газопроводе была интересна связка между Германией и Россией, между Евросоюзом и Россией. Я думаю, что и с точки зрения Путина, который уже „костьми ложится“, чтобы не допустить большой европейской войны, этот тоже важный фактор, а далеко не только возможность заработать. Деньги-то мы можем зарабатывать и на Китайском рынке, и на каких угодно других. Но сейчас ситуация сильно не приятная», — отмечает он.Впрочем, в угрозе американских конгрессменов Евгений Сатановский углядел и положительный аспект: «Если под рестрикции все-таки попадет Сбербанк, то, возможно, он наконец начнет работать в Крыму, вопреки хитромудрым схемам его руководства. Что же касается всего остального — пока же нет никаких поводов для оптимизма».источник