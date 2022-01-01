Секретарь СНБО Украины: Мигранты на белорусско-польской границе вЂ“ это биологическое оружие

Мигранты на белорусско-польской границе – это «биологическое оружие». Сейчас они скопились в Беларуси, так как никто в Евросоюзе их принимать у себя не собирается.Такое мнение высказал в интервью украинским журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов."Ну, это не мигранты. Это своего рода биологическое оружие" - заявил чиновник журналисту, который помог ему подобрать подходящее слово, предложив термин «мигранты».При этом представители украинской «свободной и демократической» прессы не обратили внимание на ксенофобский характер высказывания секретаря СНБО.Данилов заявил, что отказ в доступе мигрантов на территорию Польши, Литвы и Латвии абсолютно оправдан, так как такое решение касается суверенитета этих государств и неприкосновенности их границ. Чиновник предположил, что в подобной ситуации Россия действовала бы так же, как и восточноевропейские страны.Миграционный кризис на белорусско-польской границе начался в ноябре прошлого года, когда там скопилось большое количество беженцев из Ближнего и Среднего Востока. Тогда в Минске после введения санкций Евросоюза перестали препятствовать мигрантам пытаться попасть в страны ЕС с территории Белоруссии. Польский военнослужащий, который перебрался на территорию Беларуси, заявляет о том, что польские военные стреляли по безоружным нелегалам. По его словам, ему известно о 240 случаях расстрела. Эта информация проверяется.источник