В Луганске определили официальное место проведения крещенских купаний.
В Луганске местом для организованного проведения крещенских купаний МЧС определило купель на территории храма святого апостола Андрея Первозванного, что находится в квартале Мирный. Об этом сообщил Благочинный первого Луганского округа, настоятель храма протоиерей Владимир Чесноков.
Как отметил настоятель храма Андрея Первозванного, чин освещения воды совершит митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон.
«В праздник Богоявления и Крещения Господня для жителей города есть такая возможность — окунуться в этой крестообразной купели, которая уже стала крещенским симоволом Луганска. Священики и паства храма приложили немало сил, чтобы подготовить купель к празднику. Кроме того у нас будет находится пост МЧС, оборудованный всем необходимым для спасения людей на воде», — рассказал отец Владимир.
Пост МЧС у купельни будет функционировать с 17:00 до 22:00 18 января и с 04:00 до 22:00 19 января.
Культура - Сегодня, 18:08 180
Как отметил настоятель храма Андрея Первозванного, чин освещения воды совершит митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон.
«В праздник Богоявления и Крещения Господня для жителей города есть такая возможность — окунуться в этой крестообразной купели, которая уже стала крещенским симоволом Луганска. Священики и паства храма приложили немало сил, чтобы подготовить купель к празднику. Кроме того у нас будет находится пост МЧС, оборудованный всем необходимым для спасения людей на воде», — рассказал отец Владимир.
Пост МЧС у купельни будет функционировать с 17:00 до 22:00 18 января и с 04:00 до 22:00 19 января.
Культура - Сегодня, 18:08 180
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