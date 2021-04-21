Журналист Соловьев посоветовал Украине вспомнить судьбу Балкан после В«дружбыВ» с США



«Мойша гуляет во дворе, и тут мама кричит ему в форточку: "Мойша, домой!". Мойша спрашивает: "Я замерз?". А мама ему отвечает: "Нет, ты проголодался"», — сказал журналист.



Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова замглавы Госдепа США Уэнди Шерман о переменах на Украине.Ранее Шерман заявила, что Киеву не надо навязывать перемены, которые граждане этой страны не просили. Соловьев в ответ отметил, что представители Вашингтона лучше всех понимают реальные интересы жителей Украины. Телеведущий колко добавил, что США знают потребности вообще всех народов, именно поэтому вмешиваются в дела всех государств.Также Соловьев напомнил о старом еврейском анекдоте, который очень напоминает отношения Украины и США.Телеведущий посоветовал Украине вспомнить о судьбе жителей Балкан и Ближнего Востока, куда совали свой нос власти США. На примере этих территорий можно оценить, как американцы «заботятся» о гражданах других стран, резюмировал журналист.Ранее Литва предложила Евросоюзу учредить на Украине военную миссию сообщества. С таким заявлением выступил глава литовского военного ведомства Арвидас Анушаускас, сообщает RT.Николай Денежкин