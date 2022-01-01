Председатель ОБСЕ и глава МИД Польши пообещал нанести визит на Донбасс

«Мой первый визит состоится на Украину и, конечно, на восток, чтобы на месте исследовать, какая там ситуация», — сказал он, отвечая на вопрос, намерен ли он посетить ЛНР и ДНР.

Глава МИД Польши Збигнев Рау пообещал нанести свой первый визит в качестве председателя ОБСЕ на Украину и на Донбасс. Такое заявление он, как пишет ТАСС, сделал на пресс-конференции 13 января.Рау пояснил, что он собирается ознакомиться там с «положением гражданского населения, вызванным конфликтом».Заседание постоянного совета ОБСЕ прошло на следующий день после встречи Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Ранее в понедельник в Женеве прошли двусторонние переговоры между делегациями России и США.источник