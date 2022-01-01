«Бойтесь и ждите худшего»: хакеры взломали правительственные сайты Украины

В частности, на нескольких правительственных сайтах после кибератак появились угрозы, которые были адресованы украинцам. На темном фоне были изображены перечеркнутые знаки с профилем свиньи, гербом, картой и флагом Украины.Чуть ниже злоумышленники оставили сообщения с угрозами сразу на трех языках — на украинском, русском и на польском.«Украинец. Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», — говорится в сообщении, которое на правительственных сайтах оставили хакеры.По состоянию на утро 14 января, после кибератак не работают несколько правительственных сайтов:МИД Украины;ГСЧСМинобразования;МинспортаГосударственного казначейства;Министерства аграрной политики и продовольствия;Кабинета министров;Портал «Дія». Новости Украины - Сегодня, 13:10 189