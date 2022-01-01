

«Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы. Но вы знаете же, что мы долго запрягаем? Вот запрягали мы очень долго, пора нам уже ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке ответит конкретно на наши предложения», — сказал он, отвечая на вопрос о том, почему именно сейчас Россия выступила с конкретными предложениями США и НАТО по гарантиям безопасности.





«Ожидаем ответов от наших коллег, ответов письменных, положенных на бумагу, как это сделали мы, внося свои предложения. Но тем временем, конечно, продолжим работу над тем, чтобы мы были готовы в случае любого развития событий», — сказал он. Лавров отметил, что партнеры Москвы «уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, и уяснили то, что РФ не будет ждать бесконечно».





«Если наши предложения будут отвергнуты, когда это произойдет, если это произойдет, — буду менее пессимистичен — мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту», — сказал Лавров и напомнил, что президент России Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции уже говорил, что РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».





«План «замотать» этот процесс, конечно же, существует. Конечно, все понимают, что перспективы достижения согласия зависят от США. И что бы там нам ни говорили о необходимости консультироваться с союзниками, вовлечения всех членов ОБСЕ, это все, в общем-то, отговорки и попытки затянуть процесс», — заявил министр.





«Мы хотим видеть позицию на бумаге. Постатейно, по каждому нашему пункту в обоих документах, хотим получить реакцию: это подходит, это не подходит, если не подходит, почему. Если нужно дополнить чем-то, сформулируйте поправки. Если есть что добавить, дайте нам поправки на бумаге», — сказал Лавров.



Россия именно сейчас выступила с предложениями по гарантиям безопасности, потому что терпению пришел конец. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.Лавров считает контрпродуктивным гадать, каким будет ответ США и НАТО на предложения по гарантиям. По его словам, Россия ожидает от Соединенных Штатов Америки и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности.«В целом мы убеждены, что если есть добрая воля, если есть готовность к компромиссам, то всегда можно найти взаимоприемлемое решение», — подчеркнул глава МИД.Попытки «замотать» процессГлава ведомства напомнил, что, когда формировались отношения России и НАТО, «когда в контексте всех процессов между Москвой и альянсом согласовывались критические договоренности о том, как мы себя будем вести впредь в контексте конфигурации вооруженных сил и вооружений, никто не консультировался ни с ОБСЕ, ни с Европейским союзом, который сейчас очень активно устами [верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозепа Борреля обижается, почему их оставили за бортом».Министр также отметил, что «сейчас на устах у всех СМИ то, что западная реакция концентрируется прежде всего на безапелляционной констатации невозможности отказаться от принципа «открытых дверей» НАТО».Лавров напомнил, как в начале прошлого года Москве и Вашингтону удалось продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) на пять лет без каких-либо условий, как это и предлагала Россия. «Мы оценили этот шаг администрации [президента США Джо] Байдена в качестве одного из первых, на самом деле, после вступления в свои права «демократической администрации» (администрации партии демократов — прим. ТАСС)», — отметил министр.Он добавил, что о необходимости диалога по всем вопросам стратегической стабильности, по всем вооружениям, которые влияют на стратегическую стабильность, договорились Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в Женеве в июне прошлого года.17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене, где также рассматривались указанные предложения.Новости в Мире - Сегодня, 13:06 118