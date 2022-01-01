«Востокуголь» планирует добыть более 8,5 миллионов тонн угля в 2022 году





«На 2022 год намечаем добыть порядка 8,5 миллионов тонн. Ожидаемый рост к 2021 году — 41%", — сказал он.



Гендиректор отметил, что такие планы стали возможными благодаря наличию спроса на рынке угля.

Он напомнил, что в 2021 году горняки «Востокуголя» добыли более шести миллионов тонн угля, а также ввели в эксплуатацию 13 новых лав.

Скрыпник сообщил, что в 2022 году «Востокуголь» планирует ввести в эксплуатацию восемь новых очистных забоев. Экономика - Сегодня, 13:00 131 Горняки «Востокуголя» в 2022 году планируют добыть более 8,5 миллионов тонн угля. Об этом сообщил гендиректор предприятия Константин Скрыпник.Гендиректор отметил, что такие планы стали возможными благодаря наличию спроса на рынке угля.Он напомнил, что в 2021 году горняки «Востокуголя» добыли более шести миллионов тонн угля, а также ввели в эксплуатацию 13 новых лав.Скрыпник сообщил, что в 2022 году «Востокуголь» планирует ввести в эксплуатацию восемь новых очистных забоев. Экономика - Сегодня, 13:00 131

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