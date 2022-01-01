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«Востокуголь» планирует добыть более 8,5 миллионов тонн угля в 2022 году

verter Сегодня, 14:4542Новости
«Востокуголь» планирует добыть более 8,5 миллионов тонн угля в 2022 году
Горняки «Востокуголя» в 2022 году планируют добыть более 8,5 миллионов тонн угля. Об этом сообщил гендиректор предприятия Константин Скрыпник.

«На 2022 год намечаем добыть порядка 8,5 миллионов тонн. Ожидаемый рост к 2021 году — 41%", — сказал он.

Гендиректор отметил, что такие планы стали возможными благодаря наличию спроса на рынке угля.
Он напомнил, что в 2021 году горняки «Востокуголя» добыли более шести миллионов тонн угля, а также ввели в эксплуатацию 13 новых лав.
Скрыпник сообщил, что в 2022 году «Востокуголь» планирует ввести в эксплуатацию восемь новых очистных забоев. Экономика - Сегодня, 13:00 131

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