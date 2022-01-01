Восемнадцатого января к Земле приблизится астероид 7482 (1994 PC1), он окажется на расстоянии чуть меньше двух миллионов километров от планеты, что равняется примерно пяти дистанциям от Земли до Луны, следует из данных НАСА.Размер небесного тела, открытого в 1994 году астрономом Робертом Макнотом, составляет больше одного километра. Американское космическое агентство отнесло 7482 (1994 PC1) к классу «Апполон» — потенциально опасный.Среди астероидов, приближающихся к Земле в 2022 году, этот будет самым большим.Ранее сообщалось, что, по прогнозам ВНИИ ГОЧС, весной 2029 года к Земле на очень близкое расстояние, сопоставимое с высотой орбит геостационарных спутников, приблизится астероид «Апофис». В «Роскосмосе» оценивают вероятность его столкновения с Землей как «очень и очень малую».Новости в Мире - Сегодня, 14:00 0