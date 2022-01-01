Завтра в Луганске будут работать только два отделения банка.
Государственный банк определил 15 отделений, которые будут работать в субботу, 15 января. Об этом сообщили в финучреждении.
«Государственный банк уведомляет о том, что в субботу, 15 января 2022 года, будут работать в дежурном режиме 15 отделений банка. Время работы дежурных отделений в субботу — с 08:30 до 16:00. Санитарный перерыв — с 12:00 до 13:00», — говорится в сообщении.
Перечень дежурных отделений Госбанка, работающих в субботу, 15 января:
Дежурные отделения по Луганску:
— ул. Советская, 61;
— кв. Гагарина, 3а.
Дежурные отделения на территории других городов:
— Алчевск, ул. Гмыри, 29;
— Антрацит, ул. Петровского, 9;
— Брянка, микрорайон «Тополь», 11а;
— Краснодон, Микроцентр, 18;
— Красный Луч, ул. Ленина, 50;
— Лутугино, ул. Крупской, 22;
— Перевальск, ул. Ленина, 39а;
— Ровеньки, ул. К. Маркса, 134а;
— Свердловск, ул. Энгельса, 32;
— Стаханов, ул. Ленинградская, 3/1;
— Кировск, ул. 23-го Партсъезда, 10;
— Славяносербск, ул. Ленина, 68;
— Первомайск, ул. Макушкина, 1а.
Дежурные отделения в субботу будут оказывать следующие услуги и выполнять такие операции:
— выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц;
— прием всех видов коммунальных платежей.
Экономика - Сегодня, 14:31 67
«Государственный банк уведомляет о том, что в субботу, 15 января 2022 года, будут работать в дежурном режиме 15 отделений банка. Время работы дежурных отделений в субботу — с 08:30 до 16:00. Санитарный перерыв — с 12:00 до 13:00», — говорится в сообщении.
Перечень дежурных отделений Госбанка, работающих в субботу, 15 января:
Дежурные отделения по Луганску:
— ул. Советская, 61;
— кв. Гагарина, 3а.
Дежурные отделения на территории других городов:
— Алчевск, ул. Гмыри, 29;
— Антрацит, ул. Петровского, 9;
— Брянка, микрорайон «Тополь», 11а;
— Краснодон, Микроцентр, 18;
— Красный Луч, ул. Ленина, 50;
— Лутугино, ул. Крупской, 22;
— Перевальск, ул. Ленина, 39а;
— Ровеньки, ул. К. Маркса, 134а;
— Свердловск, ул. Энгельса, 32;
— Стаханов, ул. Ленинградская, 3/1;
— Кировск, ул. 23-го Партсъезда, 10;
— Славяносербск, ул. Ленина, 68;
— Первомайск, ул. Макушкина, 1а.
Дежурные отделения в субботу будут оказывать следующие услуги и выполнять такие операции:
— выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц;
— прием всех видов коммунальных платежей.
Экономика - Сегодня, 14:31 67
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