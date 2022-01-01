Завтра в Луганске будут работать только два отделения банка.



«Государственный банк уведомляет о том, что в субботу, 15 января 2022 года, будут работать в дежурном режиме 15 отделений банка. Время работы дежурных отделений в субботу — с 08:30 до 16:00. Санитарный перерыв — с 12:00 до 13:00», — говорится в сообщении.



Государственный банк определил 15 отделений, которые будут работать в субботу, 15 января. Об этом сообщили в финучреждении.Перечень дежурных отделений Госбанка, работающих в субботу, 15 января:— Алчевск, ул. Гмыри, 29;— Антрацит, ул. Петровского, 9;— Брянка, микрорайон «Тополь», 11а;— Краснодон, Микроцентр, 18;— Красный Луч, ул. Ленина, 50;— Лутугино, ул. Крупской, 22;— Перевальск, ул. Ленина, 39а;— Ровеньки, ул. К. Маркса, 134а;— Свердловск, ул. Энгельса, 32;— Стаханов, ул. Ленинградская, 3/1;— Кировск, ул. 23-го Партсъезда, 10;— Славяносербск, ул. Ленина, 68;— Первомайск, ул. Макушкина, 1а.Дежурные отделения в субботу будут оказывать следующие услуги и выполнять такие операции:— выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц;— прием всех видов коммунальных платежей.Экономика - Сегодня, 14:31 67