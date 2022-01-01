С начала отопительного сезона «Луганскгаз» устранил 730 аварий на тепловых сетях
Специалисты управлений теплового комплекса предприятия «Луганскгаз» с начала отопительного сезона устранили около 730 аварийных ситуаций на тепловых сетях. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«За третий месяц отопительного сезона специалистами филиалов устранено более 100 аварийных ситуаций. Суммарно за три прошедших месяца тепловиками по региону устранено порядка 730 порывов на теплосетях», — говорится в сообщении.
В ГУП отметили, что аварийные службы круглосуточно проводят работы по выявлению и устранению аварий на тепловых сетях. В частности, специалисты управления «ЛуганскТепло» ночью 4 января провели трудоемкие мероприятия по устранению аварии на сети, получающей тепло от котельной «26-й квартал» Жовтневого эксплуатационного района.
«В тот же день в результате непредвиденного отключения электроэнергии в Артемовском районе было остановлено более 10 котельных и 19 тепловых пунктов. Тепловиками были проведены все необходимые экстренные работы для продолжения стабильного функционирования котельных. Всего за прошедший месяц было устранено порядка 80 порывов тепловых сетей, которые не приводили к отключению на долгосрочный период большого количества абонентов», — проинформировали в администрации управления «ЛуганскТепло».
Управлением «АлчевскТепло» в декабре было устранено более 30 аварийных порывов на магистральных и распределительных тепловых сетях, запитанных от котельных «Заводская» и «Восточная». При порывах по улицам Липовенко и Фрунзе диаметр заменяемых трубопроводов составил 530 и 159 мм соответственно.
«За третий месяц отопительного сезона в Ровеньках тепловиками было зарегистрировано и устранено три аварийные ситуации. В результате оперативных действий по устранению порывов на двух участках были выполнены сварочные работы на теплотрассах диаметром 219 и 108 мм, на третьем — заменено свыше 20 метров подающего трубопровода тепловой сети диаметром 159 мм», — рассказали в «Луганскгазе».
На предприятии отметили, что работа управлений теплоснабжения направлена на выполнение аварийных и восстановительных работ без отключения потребителей от поставки теплоносителя и с соблюдением требований к срокам их выполнения.
«За третий месяц отопительного сезона специалистами филиалов устранено более 100 аварийных ситуаций. Суммарно за три прошедших месяца тепловиками по региону устранено порядка 730 порывов на теплосетях», — говорится в сообщении.
В ГУП отметили, что аварийные службы круглосуточно проводят работы по выявлению и устранению аварий на тепловых сетях. В частности, специалисты управления «ЛуганскТепло» ночью 4 января провели трудоемкие мероприятия по устранению аварии на сети, получающей тепло от котельной «26-й квартал» Жовтневого эксплуатационного района.
«В тот же день в результате непредвиденного отключения электроэнергии в Артемовском районе было остановлено более 10 котельных и 19 тепловых пунктов. Тепловиками были проведены все необходимые экстренные работы для продолжения стабильного функционирования котельных. Всего за прошедший месяц было устранено порядка 80 порывов тепловых сетей, которые не приводили к отключению на долгосрочный период большого количества абонентов», — проинформировали в администрации управления «ЛуганскТепло».
Управлением «АлчевскТепло» в декабре было устранено более 30 аварийных порывов на магистральных и распределительных тепловых сетях, запитанных от котельных «Заводская» и «Восточная». При порывах по улицам Липовенко и Фрунзе диаметр заменяемых трубопроводов составил 530 и 159 мм соответственно.
«За третий месяц отопительного сезона в Ровеньках тепловиками было зарегистрировано и устранено три аварийные ситуации. В результате оперативных действий по устранению порывов на двух участках были выполнены сварочные работы на теплотрассах диаметром 219 и 108 мм, на третьем — заменено свыше 20 метров подающего трубопровода тепловой сети диаметром 159 мм», — рассказали в «Луганскгазе».
На предприятии отметили, что работа управлений теплоснабжения направлена на выполнение аварийных и восстановительных работ без отключения потребителей от поставки теплоносителя и с соблюдением требований к срокам их выполнения.
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«Прохождение каждого отопительного сезона зависит и от регулярной оплаты услуг по теплоснабжению потребителями. ГУП «Луганскгаз» настоятельно рекомендует абонентам не накапливать задолженности и производить своевременную оплату за потребляемые услуги», — призвали в пресс-службе.
«Прохождение каждого отопительного сезона зависит и от регулярной оплаты услуг по теплоснабжению потребителями. ГУП «Луганскгаз» настоятельно рекомендует абонентам не накапливать задолженности и производить своевременную оплату за потребляемые услуги», — призвали в пресс-службе.
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