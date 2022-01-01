С начала отопительного сезона «Луганскгаз» устранил 730 аварий на тепловых сетях



«За третий месяц отопительного сезона специалистами филиалов устранено более 100 аварийных ситуаций. Суммарно за три прошедших месяца тепловиками по региону устранено порядка 730 порывов на теплосетях», — говорится в сообщении.





«В тот же день в результате непредвиденного отключения электроэнергии в Артемовском районе было остановлено более 10 котельных и 19 тепловых пунктов. Тепловиками были проведены все необходимые экстренные работы для продолжения стабильного функционирования котельных. Всего за прошедший месяц было устранено порядка 80 порывов тепловых сетей, которые не приводили к отключению на долгосрочный период большого количества абонентов», — проинформировали в администрации управления «ЛуганскТепло».



«В тот же день в результате непредвиденного отключения электроэнергии в Артемовском районе было остановлено более 10 котельных и 19 тепловых пунктов. Тепловиками были проведены все необходимые экстренные работы для продолжения стабильного функционирования котельных. Всего за прошедший месяц было устранено порядка 80 порывов тепловых сетей, которые не приводили к отключению на долгосрочный период большого количества абонентов», — проинформировали в администрации управления «ЛуганскТепло».



«За третий месяц отопительного сезона в Ровеньках тепловиками было зарегистрировано и устранено три аварийные ситуации. В результате оперативных действий по устранению порывов на двух участках были выполнены сварочные работы на теплотрассах диаметром 219 и 108 мм, на третьем — заменено свыше 20 метров подающего трубопровода тепловой сети диаметром 159 мм», — рассказали в «Луганскгазе».





«Прохождение каждого отопительного сезона зависит и от регулярной оплаты услуг по теплоснабжению потребителями. ГУП «Луганскгаз» настоятельно рекомендует абонентам не накапливать задолженности и производить своевременную оплату за потребляемые услуги», — призвали в пресс-службе.

